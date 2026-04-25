Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
-
-
Köln vs Bayer Leverkusen
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Manchester City vs Southampton
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Chelsea vs Leeds United
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

Real Madrid đổ đốn thảm hại: Siêu sao cũng "buông" lúc chưa thua

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26

Real Madrid mùa giải này xem như đã xong, khi họ đá như chỉ để giữ thể lực chờ World Cup hoặc chờ đến kỳ nghỉ hè.

  

Buông xuôi, không động lực

Buổi tối thứ Sáu tại La Cartuja quả là một buổi tối chán chường cho các fan Real Madrid. Nếu thắng trận này, họ cũng khó lòng bám đuổi Barcelona ở ngôi đầu, còn hòa hay thua thì chỉ càng khiến cuộc đua vô địch sớm kết thúc. Do đó Madrid đã chọn một giải pháp “xen giữa”: Họ thắng trước, để rồi mất chiến thắng đó ở phút cuối cùng của thời gian bù giờ.

Cảm giác thảm hại từ phía các cầu thủ Real Madrid

Ngay cả cách Real Madrid dẫn bàn cũng chẳng phản ánh nhiều về chuyên môn tập thể: Federico Valverde sút xa rất căng, thủ môn phải đẩy bóng ra và Vinicius đã lao vào sút bồi. Trước pha bóng đó Real Madrid  chẳng có cơ hội rõ rệt nào, và sau cơ hội đó Betis còn có nhiều cơ hội ghi bàn hơn đội đang dẫn trước.

Nếu không vì Andriy Lunin thì Real Madrid đã phải thủng khoảng 3-5 bàn. Càng về cuối trận Real Madrid càng thể hiện lối đá bạc nhược: Không dội ngược lại được sức ép mà phải rình chờ phản công, và khi phản công cũng thường xuyên xử lý sai ở những bước cuối. Quá nhiều lần Vinicius hay Mbappe đi bóng được đến gần biên là quặt vào, không quặt được là lại phải trả bóng ra và không lâu sau Betis đoạt bóng.

Cảm nhận chung là nhiều cầu thủ Real đã buông xuôi, còn những người không buông xuôi thì cũng chẳng đủ trình độ. Các khán đài cười rộ khi chứng kiến Vinicius solo qua liên tiếp các cầu thủ Betis, đã có khoảng trống để chọn góc dứt điểm, nhưng rồi tung một cú đá không thể yếu ớt hơn khiến thủ môn Valles chỉ việc giơ chân ra đỡ bóng thay vì bắt bằng tay.

Mbappe xin thay ra trong lúc Real Madrid đang thắng tối thiểu

Pitarch trẻ người non dạ, vài lần báo hại đội nhà vì chuyền hỏng hoặc đỡ bóng quá mạnh ngay gần hoặc trong vòng cấm, còn Mendy ngã ra quá dễ khi tranh chấp với Antony nhưng không bịp được trọng tài, dẫn đến bàn gỡ hòa khi đội khách đã đến rất gần thắng lợi. Và Mbappe là tâm điểm của sự đổ đốn: Không pressing, không lùi về thủ, hay đứng ở vị trí việt vị, và rốt cuộc tự xin thay ra khi đội vẫn đang dẫn trước.

Sau khi thua Bayern Munich ở tứ kết Cúp C1, Florentino Perez đã vào phòng thay đồ đội bóng và ăn to nói lớn với ý rằng “sẽ có hệ quả” cho một mùa giải không danh hiệu nữa. Perez như thể đe dọa các cầu thủ, nhưng qua trận Betis thì có thể nói rằng ông chủ tịch chẳng dọa được bất kỳ ai, họ như đã bỏ ngoài tai những gì Perez nói và đá vật vờ như… thây ma.

Real Madrid đã luôn được xem là đội bóng trong mơ của các cầu thủ, họ đến đây để chiến thắng và phải thể hiện nỗ lực tối đa để giành được những thắng lợi đó. Nhưng mùa này và cả mùa trước, mọi thứ đều kết thúc trong sự thất vọng ê chề và hơn bao giờ hết, người ta không còn gắn liền Real Madrid với hình ảnh một cỗ máy chiến thắng, mà chỉ là một đội quân ô hợp, một bệ phóng thương mại.

"Không thể xem nổi"

Viggo Mortensen có khi còn biết nhiều về bóng đá hơn Florentino Perez, và Mortensen là một tài tử điện ảnh Hollywood chứ không phải dân làm bóng đá. Vậy tại sao chúng ta nói đến Mortensen? Vì cách đây chưa đầy 1 tuần, diễn viên gốc Đan Mạch này đã viết những lời cực kỳ gay gắt chỉ trích đội bóng mà ông đã làm fan từ khi chưa bước sang tuổi 20.

Viggo Mortensen không còn thèm đi xem trận nào của Real Madrid dù đang sống ở Madrid

"Tôi là fan của Real Madrid từ năm 1977. Tôi sẽ tiếp tục là một fan trung thành của CLB, nhưng kể từ khi Xabi Alonso bị sa thải, cùng với những lời tuyên truyền nhàm chán và thiếu trung thực từ Florentino Pérez và bè lũ của ông ta nhằm vào các trọng tài, tôi đã không xem một trận đấu nào của Real Madrid”.

“Tôi đã nghe trên đài phát thanh những điều phi lý và nực cười về Arbeloa, Vinicius, Mbappé, Rüdiger và những kẻ khác, bên cạnh đó tôi đã rất hào hứng khi nghe những mô tả về những chiến tích của Valverde và Guler. Nhưng tôi chưa từng thấy một giây phút nào đáng xấu hổ về Real Madrid như từ lúc Alonso ra đi”.

“Mọi thứ thật kinh khủng, ghê tởm. Quá nhiều điều không thể chấp nhận được; người hâm mộ không đáng phải chịu đựng sự suy thoái như vậy sau khi đã bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được để vào sân. Nếu Florentino từ chức, tôi sẽ quay lại xem câu lạc bộ mà tôi đã theo dõi gần 50 năm. Chết tiệt, như thế là quá đủ rồi”.

Florentino Perez đang rất hiệu quả trong việc đưa Real Madrid xa rời hình ảnh cỗ máy chiến thắng

Trở thành fan từ tận năm 1977 có nghĩa Mortensen đã từng trải qua một phần của giai đoạn 32 năm Real không vô địch Cúp C1, và cả giai đoạn đội 1 đá kém tới mức đội Castilla ở hạng dưới đá còn đông khán giả hơn. Và ông vẫn nghĩ giai đoạn hiện tại của Real Madrid còn không đáng xem bằng, và Mortensen đang sống ở Madrid, có nghĩa ông còn chán chẳng buồn bắt xe tới Bernabeu dù gần nhà.

Real Madrid có cầu thủ chất lượng, Valverde là lý do họ vượt qua được Man City ở vòng 1/8 Champions League dù nhiều người dự đoán họ sẽ bị loại. Nhưng một cá nhân không thể kéo lên cả tập thể rời rạc, và tập thể đó được xây dựng bởi không ai khác ngoài Florentino Perez.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Bảng xếp hạng La Liga: Barcelona sớm nhất có thể vô địch lúc nào?
Bảng xếp hạng La Liga: Barcelona sớm nhất có thể vô địch lúc nào?

Barcelona không đá vẫn đến gần hơn với chức vô địch La Liga vì Real Madrid mất điểm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

25/04/2026 04:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN