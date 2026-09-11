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Sao Man City và vợ từng bị cướp tại nhà riêng, mang thai vẫn bị đánh đập

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City

Thủ môn Gianluigi Donnarumma cùng người tình đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng, thậm chí còn bị đe dọa tính mạng.

   

Donnarumma dính phải vụ cướp táo tợn

Donnarumma và bạn gái Alessia Elefante, người sau đó kết hôn với anh vào năm 2026 và cùng cầu thủ này có một người con, đã bị các đối tượng cướp đánh đập, trói và đe dọa bằng dao sau khi nhóm này đột nhập vào căn hộ của họ vào năm 2023.

Vụ việc xảy ra tại Avenue Montaigne, một trong những con phố nổi tiếng và xa hoa bậc nhất Paris. Thời điểm đó, thủ môn Donnarumma khoác áo PSG. Hiện tại, một phiên tòa kéo dài hai ngày đang được tổ chức tại tòa án hình sự Paris để xét xử vụ việc.

Donnarumma được cho là sẽ không trực tiếp ra làm chứng, song lời khai của anh đã giúp hé lộ thêm những diễn biến kinh hoàng trong đêm xảy ra vụ cướp.

Theo tài liệu của tòa án, Donnarumma bị đánh thức bởi một người đàn ông nói "im lặng", trước khi bị đấm vào mặt bằng một chiếc nắm đấm sắt và bị dí dao đe dọa. Sau đó, người này nói: "Đưa đồng hồ đây".

Theo hồ sơ vụ án, Donnarumma trả lời: "Tôi chỉ cho hắn chiếc đồng hồ đặt trên bàn trang điểm, một chiếc Audemars Piguet". Những chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu này có thể có giá trị lên tới hàng trăm nghìn euro.

Bạn gái của Donnarumma cũng khai với các điều tra viên rằng cô bị những tên cướp đánh thức. Chúng tấn công cô và đòi tiền và đồng hồ.

Elefante bị cướp trong lúc mang thai

Elefante bị cướp trong lúc mang thai

Sau đó, Elefante đưa cho nhóm cướp một chiếc đồng hồ Cartier, đồ trang sức cùng 2.000 euro tiền mặt. Elefante tiếp tục bị ép cung cấp mã số của chiếc két sắt. Tuy nhiên, cô cho biết mình không biết mã số và khẳng định chiếc két cũng không có gì bên trong.

Elefante kể tiếp với các điều tra viên: "Các đối tượng tức giận vì cho rằng tôi đang nói dối. Chúng túm tóc tôi kéo đi và một trong số chúng đánh vào đùi tôi. Tôi nói rằng mình đang mang thai nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh tôi".

Sau đó, Donnarumma đã cung cấp mã số két sắt cho những kẻ cướp. Đúng như Elefante nói, bên trong không có bất cứ thứ gì.

Tòa án được thông báo rằng nhóm cướp đã rời đi với chìa khóa của một chiếc Mercedes và một chiếc Lamborghini, cùng tiền mặt, đồng hồ và những chiếc túi xách hàng hiệu.

Cảnh sát cũng cho biết 4 tên cướp đã đột nhập vào căn hộ bằng cách sử dụng một chiếc thang để trèo lên mái nhà, sau đó tiếp cận ban công và đột nhập qua cửa sổ.

Cảnh sát xét xử nghiêm minh

2 đối tượng hiện ngồi tù, bao gồm Ilyas Kherbouch, 21 tuổi, người có ít nhất 11 tiền án, và Khyan Mamouni, bị cáo buộc là những kẻ chủ mưu, đứng sau việc lên kế hoạch và chỉ đạo vụ cướp từ trong tù. Cả hai đều phủ nhận các cáo buộc.

Kherbouch, người trốn khỏi nhà tù hồi tháng 3 và sống ngoài vòng pháp luật trong 13 ngày, đã gây náo loạn ngay khi phiên tòa bắt đầu. Sự việc xảy ra khi Kherbouch chửi bới và đe dọa các sĩ quan cảnh sát sau khi họ yêu cầu anh trai của hắn rời khỏi phòng xử án.

2 trong số những kẻ trực tiếp tham gia vụ cướp khi đó chưa đủ 18 tuổi và đã bị tòa tuyên án cho trẻ vị thành niên, với các mức án lần lượt là 3 và 4 năm tù.

1 bị cáo khác là Moktar Diop, 24 tuổi, thừa nhận tham gia vụ cướp nhưng không bị cáo buộc sử dụng bạo lực. Trong khi đó, nghi phạm thứ 4 đã tự sát vào năm 2024. Trước đấy, nghi phạm này từng thừa nhận có liên quan đến vụ việc nhưng khai với các điều tra viên rằng bản thân đã chịu sức ép từ những đồng phạm.

Luật sư của Donnarumma và Elefante trước đó cho biết cả hai "vẫn bị chấn động sâu sắc" sau vụ việc. Phiên tòa vẫn đang được tiếp tục.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 14:51 PM (GMT+7)
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