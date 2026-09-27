Bao Phương Vinh thắng cựu vô địch World Cup, vào bán kết bi-a thế giới

Ở lượt trận vòng 1/8 giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tại Pháp, kết thúc vào rạng sáng ngày 27/9, Bao Phương Vinh có chiến thắng kịch tính trước Heo Jung Han.

Bao Phương Vinh vào bán kết World Championship danh giá

Đối đầu cơ thủ kỳ cựu người Hàn Quốc từng 2 lần vô địch World Cup, Bao Phương Vinh gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên. Heo Jung Han thi đấu chặt chẽ, tận dụng tốt cơ hội để tạo cách biệt 25-10 sau hiệp 1.

Bị dẫn trước tới 15 điểm, Bao Phương Vinh không bỏ cuộc. Đại diện của Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trong hiệp 2, từng bước thu hẹp khoảng cách. Kịch tính được đẩy lên cao ở thời điểm cuối trận.

Khi đang bị dẫn 38-46, Bao Phương Vinh tạo bước ngoặt với một đường cơ ghi liền 8 điểm, qua đó dẫn ngược đối thủ 46-44. Có được lợi thế quan trọng, Bao Phương Vinh thi đấu bản lĩnh để khép lại trận đấu với chiến thắng 50-47 sau 37 lượt cơ, qua đó giành quyền vào bán kết.

Đáng chú ý, đây đã là màn ngược dòng thứ hai liên tiếp của Bao Phương Vinh tại giải đấu. Trước đó, ở vòng 1/16 diễn ra tối 26/9, cơ thủ Việt Nam cũng bị Alexander Salazar (Colombia) dẫn 22-32 sau hiệp 1.

Ngôi sao Tasdemir Tayfun là đối thủ của Phương Vinh tại bán kết. Ảnh Minh Điền Billiards

Tuy nhiên, Bao Phương Vinh đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để lật ngược thế trận, giành chiến thắng kịch tính 50-47 sau 31 lượt cơ.

Tại bán kết, Bao Phương Vinh sẽ chạm trán Tasdemir Tayfun, cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp hạng 9 thế giới. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 27/9. Nếu giành chiến thắng, Bao Phương Vinh sẽ bước vào trận chung kết diễn ra lúc 23h cùng ngày.