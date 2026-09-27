Bao Phương Vinh nghẹt thở vào chung kết bi-a thế giới, tranh 1,2 tỷ đồng với “thần cơ”
(Tin thể thao) Bao Phương Vinh ngược dòng nghẹt thở trước Tasdemir Tayfun để giành quyền vào chung kết World Championship 2026, tranh chức vô địch cùng siêu sao Eddy Merckx.
Ở trận bán kết giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tối 27/9 tại Pháp, Bao Phương Vinh đối đầu Tasdemir Tayfun, cơ thủ lừng danh người Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng hạng 9 thế giới và từng 3 lần vô địch World Cup.
Bao Phương Vinh vào chung kết sau màn ngược dòng nghẹt thở
Tayfun nhập cuộc tốt, nhanh chóng dẫn Bao Phương Vinh với tỉ số 8-3. Tuy nhiên, cơ thủ Việt Nam lập tức đáp trả để san hòa 10-10. Sau đó, Tayfun liên tiếp tung ra hai series 8 điểm và 5 điểm, qua đó tạo cách biệt 26-14 sau hiệp đầu.
Bước sang hiệp 2, Tayfun tiếp tục gia tăng khoảng cách lên 30-14. Trong thế bị dẫn sâu, Bao Phương Vinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, kiên trì rút ngắn cách biệt. Một series 6 điểm giúp cơ thủ Việt Nam vượt lên dẫn ngược 32-31. Trận đấu càng về cuối càng diễn ra nghẹt thở. Bao Phương Vinh có thời điểm dẫn 39-32, nhưng Tayfun lập tức đáp trả bằng series 14 điểm để dẫn ngược 46-39.
Khi bị đối thủ dẫn 42-47, Bao Phương Vinh một lần nữa cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Cơ thủ Việt Nam tung series 7 điểm để vượt lên dẫn 49-47. Tayfun chỉ ghi thêm được 1 điểm trước khi Bao Phương Vinh thực hiện đường cơ quyết định, khép lại trận đấu với chiến thắng 50-48 sau 25 lượt cơ.
Chiến thắng kịch tính đưa Bao Phương Vinh vào chung kết World Championship 2026. Đối thủ của cơ thủ Việt Nam ở trận tranh chức vô địch là Eddy Merckx. Siêu sao người Bỉ đang đứng hạng 2 thế giới, nổi tiếng với biệt danh “thần cơ”, đã đánh bại Sameh Sidhom (Ai Cập) với tỷ số 50-47 sau 24 lượt cơ ở trận bán kết còn lại.
Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 23h ngày 27/9 (giờ Việt Nam). Nhà vô địch World Championship 2026 sẽ nhận phần thưởng 40.000 euro, tương đương gần 1,2 tỷ đồng.
(Tin thể thao) Bao Phương Vinh tiếp tục tạo nên màn ngược dòng ấn tượng tại World Championship 2026, qua đó giành vé vào bán kết sau khi đánh bại cựu...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2026 21:35 PM (GMT+7)