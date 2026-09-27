Bao Phương Vinh nghẹt thở vào chung kết bi-a thế giới, tranh 1,2 tỷ đồng với “thần cơ”

Ở trận bán kết giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tối 27/9 tại Pháp, Bao Phương Vinh đối đầu Tasdemir Tayfun, cơ thủ lừng danh người Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng hạng 9 thế giới và từng 3 lần vô địch World Cup.

Bao Phương Vinh vào chung kết sau màn ngược dòng nghẹt thở

Tayfun nhập cuộc tốt, nhanh chóng dẫn Bao Phương Vinh với tỉ số 8-3. Tuy nhiên, cơ thủ Việt Nam lập tức đáp trả để san hòa 10-10. Sau đó, Tayfun liên tiếp tung ra hai series 8 điểm và 5 điểm, qua đó tạo cách biệt 26-14 sau hiệp đầu.

Bước sang hiệp 2, Tayfun tiếp tục gia tăng khoảng cách lên 30-14. Trong thế bị dẫn sâu, Bao Phương Vinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, kiên trì rút ngắn cách biệt. Một series 6 điểm giúp cơ thủ Việt Nam vượt lên dẫn ngược 32-31. Trận đấu càng về cuối càng diễn ra nghẹt thở. Bao Phương Vinh có thời điểm dẫn 39-32, nhưng Tayfun lập tức đáp trả bằng series 14 điểm để dẫn ngược 46-39.

Khi bị đối thủ dẫn 42-47, Bao Phương Vinh một lần nữa cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Cơ thủ Việt Nam tung series 7 điểm để vượt lên dẫn 49-47. Tayfun chỉ ghi thêm được 1 điểm trước khi Bao Phương Vinh thực hiện đường cơ quyết định, khép lại trận đấu với chiến thắng 50-48 sau 25 lượt cơ.

Chiến thắng kịch tính đưa Bao Phương Vinh vào chung kết World Championship 2026. Đối thủ của cơ thủ Việt Nam ở trận tranh chức vô địch là Eddy Merckx. Siêu sao người Bỉ đang đứng hạng 2 thế giới, nổi tiếng với biệt danh “thần cơ”, đã đánh bại Sameh Sidhom (Ai Cập) với tỷ số 50-47 sau 24 lượt cơ ở trận bán kết còn lại.

Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 23h ngày 27/9 (giờ Việt Nam). Nhà vô địch World Championship 2026 sẽ nhận phần thưởng 40.000 euro, tương đương gần 1,2 tỷ đồng.