Vinicius "xóa" hết thông tin về Real, nội bộ Arsenal đếm ngày siêu sao cập bến

Vinicius "xóa" hết thông tin về Real, nội bộ Arsenal tin đã chốt xong siêu sao

Rạng sáng 6/8 (giờ Việt Nam), người hâm mộ vừa được phen xôn xao khi Vinicius bất ngờ xóa hoặc ẩn toàn bộ bài đăng, ảnh đại diện trên tài khoản Instagram cá nhân. Động thái này nhanh chóng tạo nên làn sóng đồn đoán về tương lai của ngôi sao người Brazil, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid vẫn chưa đi đến thống nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại, cả Vinicius và Real Madrid đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến động thái đáng ngờ của anh.

Vinicius xóa mọi thông tin về Real Madrid trên Instagram cá nhân

Tương lai của Vinicius vẫn xoay quanh 3 kịch bản: gia hạn hợp đồng với Real Madrid, ở lại đến hết hợp đồng vào năm 2027 rồi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, hoặc chuyển sang Arsenal.

Hiện các cuộc thương lượng hiện vẫn ở trạng thái cân bằng và chưa bên nào chiếm ưu thế. Trong khi đó, Arsenal tin rằng họ đang có cơ hội thực sự để hoàn tất thương vụ "bom tấn" trong mùa hè này. Theo tờ AS, bầu không khí tại Arsenal đang rất tích cực trước khả năng chiêu mộ Vinicius. Thậm chí, các cầu thủ đội chủ sân Emirates đều tin rằng thương vụ đã hoàn tất.

Quá trình đàm phán hợp đồng bế tắc

Theo nhà báo David Ornstein của The Athletic, Real Madrid sắp có cuộc làm việc với đại diện của Vinicius nhằm tìm lời giải cho quá trình đàm phán hợp đồng mới, vốn kéo dài trong thời gian dài nhưng chưa đạt được kết quả.

Phía Vinicius đưa ra những yêu cầu về chế độ đãi ngộ để tiếp tục gắn bó với đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Real Madrid cho rằng những yêu cầu này không phù hợp với khả năng đáp ứng của câu lạc bộ.

Mức lương và khoản thưởng trung thành là những điểm mấu chốt

Theo David Ornstein, Vinicius mong muốn nhận mức lương khoảng 28 triệu euro mỗi năm. Trong khi đó, Real Madrid chỉ sẵn sàng đề nghị khoảng 22 triệu euro mỗi năm, kèm theo tối đa 2 triệu euro tiền thưởng theo thành tích.

Ngoài vấn đề lương, quá trình đàm phán còn bị ảnh hưởng bởi khoản thưởng trung thành trong hợp đồng hiện tại của Vinicius Jr., được cho là trị giá khoảng 10 triệu euro hoặc có thể cao hơn.

Real Madrid được cho là không gặp trở ngại nếu phải chi khoản tiền này trong trường hợp cầu thủ người Brazil đồng ý ký hợp đồng mới và cam kết tương lai với đội bóng.

Ngược lại, nếu phải thanh toán khoản thưởng trung thành nhưng Vinicius vẫn rời đội theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng hết hạn, đó sẽ là kịch bản mà ban lãnh đạo Real Madrid không mong muốn.

Chính vì vậy, theo nguồn tin, những người đứng đầu Real Madrid cho rằng nếu Vinicius không gia hạn hợp đồng trong mùa hè này thì câu lạc bộ cần cân nhắc bán anh.

Arsenal tăng tốc theo đuổi Vinicius

Ở chiều ngược lại, Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Vinicius. Theo David Ornstein, "Pháo thủ" tin rằng Vinicius sẵn sàng cân nhắc gia nhập đội bóng nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn với Real Madrid. Tuy nhiên, điều này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của các cuộc đàm phán hợp đồng.

Nguồn tin cũng cho biết, HLV Mikel Arteta chủ động liên hệ với Vinicius, đồng thời cam kết đội bóng muốn đặt anh vào vị trí trung tâm cho dự án trong tương lai.