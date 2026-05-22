Tin nóng chuyển nhượng 22/5: Barcelona hết hứng mua Alvarez, Arsenal sáng cửa chiêu mộ

Arsenal sáng cửa chiêu mộ Alvarez

Arsenal đang quan tâm đến việc chiêu mộ Julian Alvarez và có thể sẽ hoàn tất thương vụ này vào kỳ chuyển nhượng hè năm nay. "Pháo thủ" ban đầu phải cạnh tranh đua tranh với Barcelona và PSG, nhưng gần đây tình hình có vẻ dễ thở hơn.

Alvarez liệu có bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng hè 2026?

Theo tờ Mundo Deportivo, Barcelona đã giảm bớt sự quan tâm đến Alvarez và thay vào đó đang chuyển hướng sang tiền đạo Joao Pedro của Chelsea. Đội chủ sân Camp Nou tin rằng khó lòng đua chiêu mộ Alvarez được với PSG và Arsenal.

Vấn đề nan giải đối với Arsenal trong thương vụ này có lẽ là giá cả. Atletico Madrid được cho là định giá cầu thủ này vào khoảng 120 triệu bảng.

Enzo Fernandez muốn Chelsea mua Romero

Tờ TEAMTalk tiết lộ Enzo Fernandez đã nói với ban lãnh đạo Chelsea rằng họ nên chiêu mộ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur. Buổi nói chuyện này diễn ra trong ngày đôi bên đàm phán về việc ký hợp đồng mới. Barcelona cũng rất quan tâm đến trung vệ người Argentina.

Man City tin tưởng cuỗm được Elliot Anderson

Theo nguồn tin từ Flashscore, Man City đang rất tự tin chiêu mộ thành công Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Anderson được định giá khoảng 100 triệu bảng. Nửa xanh thành Manchester sẽ phải cạnh tranh gắt gao với MU trong thương vụ này.

Salah có thể đến Fenerbahce

Tờ Caught Offside gần đây cho hay Mohamed Salah đang "bật đèn xanh" cho việc chuyển đến Fenerbahce ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền đạo người Ai Cập sẵn sàng chấp nhận mức lương rơi vào 12-13 triệu euro ở Fenerbahce, qua đó tiếp tục được chơi bóng ở châu Âu.