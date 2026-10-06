Nhà báo Piers Morgan hé lộ lý do Ronaldo nổi giận, ví HLV Jesus như Ten Hag

🔥 Morgan tiết lộ nguyên nhân Ronaldo nổi giận

Piers Morgan cho rằng vụ việc giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus không liên quan đến tiền bạc hay danh tiếng, mà xuất phát từ những thỏa thuận về thời lượng thi đấu không được thực hiện đúng.

Morgan tiết lộ nguyên nhân khiến Ronaldo bất mãn với Jorge Jesus

Theo Morgan, Ronaldo từng được đảm bảo về cách anh sẽ được sử dụng trong đợt tập trung ĐT Bồ Đào Nha. Hai bên thống nhất CR7 sẽ thi đấu hai trận đầu tiên, sau đó được nghỉ ở hai trận tiếp theo.

Tuy nhiên, ở trận đầu tiên, Ronaldo được thông báo sẽ chơi đủ 90 phút nhưng lại bị rút ra ở phút 67. Điều này khiến tiền đạo 41 tuổi không hài lòng.

Jesus sau đó được cho là đã xin lỗi Ronaldo và cả chủ tịch, đồng thời cam kết sẽ giải thích rằng chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Nhưng theo Morgan, những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược.

⚡ Jorge Jesus bị tố giống Ten Hag

Morgan cho rằng sau khi xin lỗi Ronaldo, Jesus lại ra truyền thông và có những phát biểu khiến CR7 cảm thấy bị hạ thấp, trong đó nhấn mạnh rằng tất cả các cầu thủ đều quan trọng với ông.

Jorge Jesus bị Morgan so sánh với Erik Ten Hag

Piers Morgan gọi đây là hành động theo phong cách giống Ten Hag, ám chỉ cách Erik Ten Hag từng xử lý Ronaldo trong thời gian dẫn dắt Man Utd.

Morgan từng là người Ronaldo tìm đến để thực hiện cuộc phỏng vấn gây chấn động trước khi rời MU. Khi đó, Ronaldo công khai chỉ trích sự trì trệ của CLB cũng như Ten Hag, người đã đẩy anh lên ghế dự bị.

Vì vậy, Morgan cho rằng Jesus đang lặp lại cách xử lý tương tự với Ronaldo.

“Ông ấy ra ngoài và cố hạ thấp, làm Ronaldo xấu hổ, đưa cậu ấy trở lại vị trí của mình, nói rằng tất cả các cầu thủ đều quan trọng với tôi...., điều này cũng khiến Ronaldo tức giận”, Morgan nói.

Theo cách lý giải của Morgan, vấn đề không nằm ở việc Ronaldo có được đá chính hay không mà ở cách anh được đối xử sau những thỏa thuận giữa cầu thủ và HLV.

⚡ Ronaldo khởi động 25 phút nhưng không được vào sân

Morgan tiếp tục tiết lộ rằng sau sự việc trên, Jesus lại đề nghị Ronaldo thi đấu khoảng 30 phút trong trận gặp Na Uy, dù trước đó hai bên thống nhất CR7 sẽ được nghỉ ở hai trận tiếp theo. Ronaldo được cho là đã đồng ý với yêu cầu này.

Ronaldo khởi động 25 phút nhưng không được sử dụng

Tuy nhiên, anh khởi động trong khoảng 25 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Cựu ngôi sao MU vì thế cảm thấy không được tôn trọng và khó chịu trước việc HLV đi ngược lại những gì đã thống nhất.

Morgan cho rằng đây chính là "giọt nước tràn ly" khiến Ronaldo quyết định rời khỏi đội tuyển.

“Với cậu ấy, đây là vấn đề về sự tôn trọng. Được hứa một điều nhưng rồi điều ngược lại xảy ra, khởi động và không được sử dụng, điều mà cậu ấy cảm thấy là cực kỳ thiếu tôn trọng. Cuối cùng, cậu ấy lên máy bay và rời đi”, Morgan chia sẻ.

Theo Morgan, Ronaldo cũng không hài lòng vì Jesus liên tục nói những điều khác với những gì đã trao đổi với anh ở phía sau hậu trường.

🗣️ Morgan bị phản bác

Quan điểm của Morgan lập tức vấp phải ý kiến trái chiều. Chuyên gia TalkSPORT và cựu chủ sở hữu Crystal Palace Simon Jordan cho rằng Morgan đang quá chủ quan vì sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldo.

Trong khi đó, phóng viên Sky Sports Kaveh Solhekol cũng đưa ra một góc nhìn khác. Ông cho rằng nếu câu chuyện tương tự xảy ra với một cầu thủ Arsenal, Morgan có thể sẽ đứng về phía HLV Mikel Arteta.

Morgan cũng nhấn mạnh rằng Ronaldo không cho rằng bản thân phải nghiễm nhiên đá chính trong mọi trận đấu của ĐT Bồ Đào Nha. Vấn đề theo ông nằm ở việc những thỏa thuận đã được thống nhất nhưng sau đó không được thực hiện như dự kiến.

Ronaldo vẫn có thể trở lại ĐT Bồ Đào Nha

Sau khi rời đội tuyển, Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng Al-Nassr và đăng lại hình ảnh bản thân trong màu áo CLB từ trang Instagram của đội bóng. Al-Nassr sẽ thi đấu trận tiếp theo vào thứ Sáu tuần này.

Ronaldo vẫn có khả năng trở lại ĐT Bồ Đào Nha

Dù xảy ra mâu thuẫn với Jorge Jesus, cánh cửa trở lại ĐT Bồ Đào Nha vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Ronaldo. Jesus đã đưa ra tín hiệu hòa giải, trong khi một số thông tin cho rằng hai bên đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn còn một mục tiêu lớn phía trước. Anh đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng cho CLB và ĐTQG, và hiện chỉ còn cách con số đặc biệt này 21 bàn.