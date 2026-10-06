ASIAD có 317 kỷ lục được phá, Boonson và cô bé 13 tuổi xuất sắc nhất

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử thể thao châu lục với cơn mưa kỷ lục và sự lên ngôi ngoạn mục của các tài năng trẻ.

Yu Zidi (bên trái, 13 tuổi) và Puripol Boonson (bên phải, 20 tuổi) là 2 ngôi sao xuất sắc nhất ASIAD 2026

Cơn mưa kỷ lục xô đổ mọi giới hạn

Theo số liệu thống kê chính thức từ ban tổ chức, ASIAD 2026 chứng kiến chất lượng chuyên môn vượt trội chưa từng có với tổng cộng 317 kỷ lục mới được thiết lập ở nhiều cấp độ.

Đáng chú ý, tinh hoa thể thao thế giới đã hội tụ tại giải đấu năm nay khi có tới 53 kỷ lục thế giới (WR) bị phá vỡ, tập trung mạnh nhất ở hai bộ môn bắn súng và cử tạ. Trong đó, đội tuyển cử tạ CHDCND Triều Tiên tạo nên cơn địa chấn lớn: lực sĩ Ri Song Gum một mình phá liền 3 kỷ lục thế giới ở hạng 49kg nữ; trong khi hạng 85kg nam cũng chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở giữa Triều Tiên và Kazakhstan để thiết lập thêm 3 kỷ lục thế giới mới ở nội dung cử đẩy và tổng cử.

Bên cạnh đó, đại hội cũng ghi nhận 76 kỷ lục châu Á (AR), 166 kỷ lục đại hội (GR) cùng 22 kỷ lục thế giới và châu lục dành cho lứa tuổi trẻ (WJR/AJR).

Vinh danh hai VĐV trẻ tuổi

Vào ngày 4/10/2026, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã chính thức công bố hai danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất (MVP) của đại hội. Đó là "vua tốc độ" Puripol Boonson (Điền kinh - Thái Lan) và siêu kình ngư Yu Zidi (Bơi lội - Trung Quốc).

+ Puripol Boonson (20 tuổi): Chàng trai vàng của điền kinh Thái Lan đã viết nên trang sử mới khi trở thành vận động viên Thái Lan nói riêng và toàn khu vực Đông Nam Á nói chung đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu MVP danh giá này (kể từ khi giải thưởng bắt đầu được trao vào năm 1998).

Boonson thống trị tuyệt đối đường chạy tốc độ với cú đúp HCV 100m, 200m và 1 HCB tiếp sức hỗn hợp 4x100m. Ấn tượng hơn cả, anh lập kỷ lục ASIAD ở cự ly 100m với thành tích 9,90 giây, trở thành vận động viên duy nhất chạy dưới 10 giây ở loạt chung kết. Chiến tích này mang về cho anh phần thưởng 25,000 USD (khoảng 650 triệu VNĐ) từ OCA.

+ Yu Zidi (13 tuổi): Ở hạng mục của nữ, kình ngư mới 13 tuổi người Trung Quốc đã khiến cả châu lục ngỡ ngàng khi thâu tóm 3 tấm HCV cá nhân (200m hỗn hợp, 200m bơi bướm và 400m hỗn hợp). Cô bé còn xuất sắc thiết lập một kỷ lục Châu Á mới ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân cùng 2 kỷ lục đại hội khác. Tỏa sáng rực rỡ ở độ tuổi học sinh, Yu Zidi chia sẻ khát vọng muốn dùng thành tích của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ toàn châu Á yêu thích và tham gia thể thao nhiều hơn.