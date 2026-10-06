Hot girl 17 tuổi khoe vẻ đẹp trong trẻo & thần thái rạng ngời, giành 3 HCV ASIAD

Chen Yujie, chân chạy 17 tuổi của Trung Quốc, trở thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất ASIAD 2026 khi sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, thần thái nổi bật cùng bảng thành tích đáng nể với 3 HCV và 1 HCB.

Chen Yujie gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo và thần thái nổi bật tại ASIAD 2026

Từ hot girl gây sốt đến nhà vô địch ASIAD

ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya chứng kiến những màn tranh tài đỉnh cao và đưa nhiều tài năng trẻ trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Trong số đó, Chen Yujie nổi lên như một hiện tượng đặc biệt của điền kinh Trung Quốc.

Sinh năm 2008 tại Ninh Ba, Chiết Giang, Chen mới 17 tuổi nhưng đã bước lên sân khấu ASIAD với phong thái đầy tự tin. Gương mặt trẻ trung, nụ cười trong trẻo và thần thái nổi bật giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến Chen thực sự được nhắc đến nhiều hơn cả lại nằm trên đường chạy.

Ngay ở lần đầu tham dự Á vận hội, nữ VĐV Trung Quốc đã giành tới 3 HCV và 1 HCB trong vòng 4 ngày, trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của kỳ đại hội.

Hot girl 17 tuổi phá kỷ lục ASIAD tồn tại suốt 24 năm ở cự ly 100m

Khoảnh khắc ấn tượng nhất đến ở chung kết 100m nữ ngày 25/9. Chen cán đích với thời gian 11 giây 06, giành HCV và phá kỷ lục ASIAD tồn tại suốt 24 năm. Thành tích cũ 11 giây 15 được thiết lập từ năm 2002, trước cả thời điểm Chen chào đời.

Đáng chú ý, 11 giây 06 cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Chen tính đến thời điểm hiện tại. Cô vượt qua những đối thủ giàu kinh nghiệm hơn để bước lên bục cao nhất trong nội dung được xem là thước đo tốc độ của điền kinh.

3 HCV và một kỷ lục sau bốn ngày

Chen tiếp tục chứng minh chức vô địch 100m không phải khoảnh khắc lóe sáng nhất thời.

Ở nội dung 200m nữ, cô giành HCB với thành tích 22 giây 93 trong điều kiện thi đấu không thuận lợi. Người về nhất là Shanti Pereira của Singapore, trong khi Chen tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh ở cả hai cự ly chạy nước rút chủ lực.

Sau đó, nữ VĐV 17 tuổi cùng các đồng đội giành thêm HCV ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ với thành tích 42 giây 96.

Chen Yujie giành 3 HCV, 1 HCB sau kỳ ASIAD đầu tiên đầy bùng nổ

Chưa dừng lại, Chen tiếp tục trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình tiếp sức hỗn hợp. Ở lượt chạy cuối, cô tăng tốc mạnh mẽ để góp phần đưa đội Trung Quốc giành HCV với thành tích 40 giây 78.

Tổng cộng, Chen rời Aichi-Nagoya với 3 HCV và 1 HCB. Với một VĐV mới 17 tuổi, đó là màn ra mắt ASIAD đặc biệt ấn tượng.

Thành tích ấy cũng lý giải vì sao hình ảnh Chen xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô được người hâm mộ chú ý bởi sự kết hợp giữa tốc độ, tuổi trẻ và vẻ ngoài nổi bật, nhưng những con số trên đường chạy mới là nền tảng giúp Chen thực sự tạo dấu ấn.

Phía sau ánh hào quang vẫn là một cô nữ sinh 17 tuổi

Một câu chuyện hậu trường càng khiến Chen Yujie nhận được sự yêu mến là món quà đặc biệt cô nhận được sau khi tỏa sáng tại ASIAD.

Không phải một khoản tiền thưởng lớn hay món quà xa xỉ, Chen được trao... một bộ sách luyện thi đại học.

Lý do khá đơn giản: dù đã trở thành nhà vô địch châu Á, Chen vẫn đang ở độ tuổi học sinh và phải cân bằng giữa tập luyện chuyên nghiệp với việc học văn hóa. Cô theo học tại trường Trung học Xiaoshi ở Ninh Ba và duy trì chương trình học với sự hỗ trợ của nhà trường cùng ban huấn luyện.

Phía sau hào quang sân đấu, Chen Yujie vẫn là nữ sinh mê sách luyện thi

Hình ảnh Chen ôm chồng sách luyện thi với vẻ mặt ngỡ ngàng bên cạnh tấm HCV nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khoảnh khắc này tạo nên sự tương phản thú vị: chỉ ít phút trước, cô còn là nhà vô địch ASIAD và người phá kỷ lục tồn tại 24 năm; sau đó, cô lại trở về với bài vở của một nữ sinh trung học.

Câu chuyện ấy phần nào cho thấy Chen vẫn còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Những tấm HCV tại Aichi-Nagoya mới là điểm khởi đầu cho sự nghiệp của một tài năng đang ở tuổi 17.