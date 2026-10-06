Haaland cùng 4 sao được đề xuất sang MU nếu Man City xuống hạng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Argentina vs Benin
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Benin - BEN Benin
-
Mỹ vs Canada
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Mexico vs Chile
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-

Haaland cùng 4 sao được đề xuất sang MU nếu Man City xuống hạng

Sự kiện: Man City vi phạm quy định Ngoại hạng Anh Manchester City Manchester United

Cựu cầu thủ MU Quinton Fortune cho rằng “Quỷ đỏ” nên tận dụng cơ hội chiêu mộ Erling Haaland cùng 4 ngôi sao khác của Man City, nếu đội chủ sân Etihad phải xuống hạng.

   

MU được khuyên tận dụng biến động ở Man City

Tương lai của nhiều ngôi sao Man City đang trở thành chủ đề được quan tâm trong bối cảnh đội bóng này đối diện nguy cơ nhận án phạt nặng. Một Ủy ban độc lập đã kết luận Man City vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP) trong giai đoạn 2009-2018. Phía Man City khẳng định không làm gì sai và đã tiến hành kháng cáo.

MU được khuyên tận dụng biến động ở Man City

MU được khuyên tận dụng biến động ở Man City

Theo nội dung được đề cập, nếu kháng cáo thất bại, Man City có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng, trong đó có khả năng bị tước các danh hiệu giành được từ năm 2009 đến 2018 hoặc bị đẩy khỏi Premier League xuống các hạng đấu thấp hơn.

Trước viễn cảnh đó, cựu cầu thủ MU Quinton Fortune cho rằng đội chủ sân Old Trafford nên để mắt tới những ngôi sao hàng đầu của đối thủ cùng thành phố. Ông thừa nhận việc cầu thủ chuyển trực tiếp từ Man City sang MU có thể gây tranh luận: “Những cầu thủ đến thẳng từ Man City, tôi không biết người hâm mộ Man United sẽ phản ứng thế nào”.

Haaland là cái tên đáng chú ý nhất

Trong số những cầu thủ được Fortune đề xuất, Erling Haaland đương nhiên là cái tên gây chú ý nhất. Tiền đạo người Na Uy được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới và có sức hút rất lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Fortune thậm chí hài hước khi nhận ra mình đã nhắc tới hàng loạt cầu thủ khác trước Haaland: “Và nếu còn ai chưa được chọn, tôi sẽ chọn Erling Haaland. Tôi không thể tin là mình đã nhắc đến nhiều cái tên như vậy trước khi nhắc đến Haaland. Có lẽ sẽ có khá nhiều lựa chọn đấy”.

Haaland cũng không thiếu những đội bóng được cho là quan tâm. Theo thông tin trong bài, Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich đều để mắt tới tiền đạo Man City. Arsenal cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua nếu xuất hiện cơ hội sở hữu chân sút người Na Uy.

4 ngôi sao khác lọt vào tầm ngắm

Bên cạnh Haaland, Fortune còn đề xuất MU cân nhắc Nico O'Reilly, Rayan Cherki, Marc Guehi và Elliot Anderson. Ông đặc biệt đánh giá cao sự đa năng của O'Reilly: “Số một phải kể đến Nico O'Reilly ở vị trí hậu vệ trái, cậu ấy rất xuất sắc, có thể chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ, tương tự như John O'Shea”.

5 cái tên của Man City&nbsp;được khuyên sang MU&nbsp;

5 cái tên của Man City được khuyên sang MU 

Cherki cũng nhận được lời khen từ cựu cầu thủ MU. Fortune nhận xét: “Rayan Cherki cũng rất tuyệt vời, những gì cậu ấy làm được với trái bóng thật đặc biệt”. Trong khi đó, ông cho rằng Guehi sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự, còn Anderson cũng là một lựa chọn đáng chú ý.

Riêng Phil Foden không nằm trong nhóm Fortune tin rằng có thể chuyển sang Old Trafford. Ông lý giải: “Phil Foden là một fan cuồng nhiệt của Man City, nên điều đó sẽ không xảy ra”. Vì vậy, Haaland, O'Reilly, Cherki, Guehi và Anderson là 5 cái tên được Fortune đề xuất cho MU nếu biến động lớn thực sự xảy ra tại sân Etihad.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Haaland & dàn sao Man City có thể ra đi miễn phí
Haaland & dàn sao Man City có thể ra đi miễn phí

Những ngôi sao hàng đầu của Man City, trong đó có Erling Haaland, có thể tìm cách chấm dứt hợp đồng và rời CLB theo dạng tự do nếu các vấn đề pháp lý...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 08:54 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Man City vi phạm quy định Ngoại hạng Anh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN