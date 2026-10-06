Haaland cùng 4 sao được đề xuất sang MU nếu Man City xuống hạng

MU được khuyên tận dụng biến động ở Man City

Tương lai của nhiều ngôi sao Man City đang trở thành chủ đề được quan tâm trong bối cảnh đội bóng này đối diện nguy cơ nhận án phạt nặng. Một Ủy ban độc lập đã kết luận Man City vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP) trong giai đoạn 2009-2018. Phía Man City khẳng định không làm gì sai và đã tiến hành kháng cáo.

MU được khuyên tận dụng biến động ở Man City

Theo nội dung được đề cập, nếu kháng cáo thất bại, Man City có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng, trong đó có khả năng bị tước các danh hiệu giành được từ năm 2009 đến 2018 hoặc bị đẩy khỏi Premier League xuống các hạng đấu thấp hơn.

Trước viễn cảnh đó, cựu cầu thủ MU Quinton Fortune cho rằng đội chủ sân Old Trafford nên để mắt tới những ngôi sao hàng đầu của đối thủ cùng thành phố. Ông thừa nhận việc cầu thủ chuyển trực tiếp từ Man City sang MU có thể gây tranh luận: “Những cầu thủ đến thẳng từ Man City, tôi không biết người hâm mộ Man United sẽ phản ứng thế nào”.

Haaland là cái tên đáng chú ý nhất

Trong số những cầu thủ được Fortune đề xuất, Erling Haaland đương nhiên là cái tên gây chú ý nhất. Tiền đạo người Na Uy được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới và có sức hút rất lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Fortune thậm chí hài hước khi nhận ra mình đã nhắc tới hàng loạt cầu thủ khác trước Haaland: “Và nếu còn ai chưa được chọn, tôi sẽ chọn Erling Haaland. Tôi không thể tin là mình đã nhắc đến nhiều cái tên như vậy trước khi nhắc đến Haaland. Có lẽ sẽ có khá nhiều lựa chọn đấy”.

Haaland cũng không thiếu những đội bóng được cho là quan tâm. Theo thông tin trong bài, Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich đều để mắt tới tiền đạo Man City. Arsenal cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua nếu xuất hiện cơ hội sở hữu chân sút người Na Uy.

4 ngôi sao khác lọt vào tầm ngắm

Bên cạnh Haaland, Fortune còn đề xuất MU cân nhắc Nico O'Reilly, Rayan Cherki, Marc Guehi và Elliot Anderson. Ông đặc biệt đánh giá cao sự đa năng của O'Reilly: “Số một phải kể đến Nico O'Reilly ở vị trí hậu vệ trái, cậu ấy rất xuất sắc, có thể chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ, tương tự như John O'Shea”.

5 cái tên của Man City được khuyên sang MU

Cherki cũng nhận được lời khen từ cựu cầu thủ MU. Fortune nhận xét: “Rayan Cherki cũng rất tuyệt vời, những gì cậu ấy làm được với trái bóng thật đặc biệt”. Trong khi đó, ông cho rằng Guehi sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự, còn Anderson cũng là một lựa chọn đáng chú ý.

Riêng Phil Foden không nằm trong nhóm Fortune tin rằng có thể chuyển sang Old Trafford. Ông lý giải: “Phil Foden là một fan cuồng nhiệt của Man City, nên điều đó sẽ không xảy ra”. Vì vậy, Haaland, O'Reilly, Cherki, Guehi và Anderson là 5 cái tên được Fortune đề xuất cho MU nếu biến động lớn thực sự xảy ra tại sân Etihad.