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Đối thủ tuyên bố không kèm Messi trong trận chia tay ĐT Argentina

Sự kiện: Lionel Messi Đội tuyển Argentina Ángel Di María

Messi sẽ chia tay ĐT Argentina trước sự chứng kiến và chúc tụng của đa số thành viên đội tuyển vô địch World Cup 2022, và trước một đối thủ thậm chí nói sẽ không kèm anh.

Dàn sao góp mặt ở trận chia tay Messi

Lionel Messi sẽ chia tay ĐT Argentina sau trận đấu gặp Benin (6h, 7/10) và trận đấu này sẽ là cơ hội để các nhà vô địch World Cup 2022 hội ngộ cũng như chúc mừng Messi sau một sự nghiệp quốc tế đầy vinh quang.

Messi tươi cười trong buổi tập ngày thứ Hai

Messi tươi cười trong buổi tập ngày thứ Hai

Báo chí Argentina gần đây cho biết Messi ban đầu đã định không đá trận này và chỉ dự buổi lễ chia tay, nhưng sau đó đổi ý và sẽ thi đấu. HLV Lionel Scaloni sẽ tung ra một đội hình xuất phát gồm các cầu thủ đã đá cùng Messi ở 2 chiến dịch vòng loại World Cup gần nhất.

Tờ TyC Sport tại Argentina cho biết đội hình cụ thể thậm chí đã có thể thấy được từ hoạt động trên sân tập của HLV Lionel Scaloni. Theo đó Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez và Julian Alvarez là các đồng đội của Messi sẽ ra sân từ đầu.

Ngoài những cầu thủ đó, LĐBĐ Argentina cũng đã mời tất cả các thành viên còn lại của đội hình vô địch World Cup 2022 đến để làm lễ chia tay Messi. Nicolas Otamendi và Angel Di Maria sẽ đến dự lễ, Di Maria trong cùng ngày vẫn đá cho Rosario Central nhưng sau đó sẽ lên đường đến Buenos Aires. Leandro Paredes không được thi đấu đợt này do án treo giò từ World Cup, nhưng vẫn sẽ dự lễ.

Nhưng một số khác không được góp mặt do CLB chủ quản không cho. Paulo Dybala và Nahuel Molina đều không được triệu tập nên Roma cũng không cho phép họ về Argentina. Papu Gomez đang bận đá ở UAE, Franco Armani thì sẽ có trận đấu cùng CLB Atletico Nacional.

Di Maria sẽ đá cho CLB vào buổi chiều trước khi sang dự lễ chia tay Messi vào buổi tối

Di Maria sẽ đá cho CLB vào buổi chiều trước khi sang dự lễ chia tay Messi vào buổi tối

Juan Foyth đã được HLV Scaloni triệu tập nhưng rồi bị rút khỏi danh sách do chấn thương, nên hiện đã trở về Villarreal. Trung vệ kỳ cựu German Pezzella đang đá ở Uruguay nhưng đường đi sang Buenos Aires khá gần nên anh vẫn có thể tới kịp.

Gonzalo Montiel, Marcos Acuña và Ángel Correa đều không được gọi lên ĐT Argentina nhưng thay vào đó họ đều là cầu thủ River Plate và trận đấu diễn ra tại sân Monumental, sân nhà của River Plate.

Đó mới chỉ là các đồng đội của Messi, buổi lễ chia tay sẽ còn có nhiều khách VIP khác tham dự và các cầu thủ góp mặt đều sẽ có gia đình đi cùng. TyC Sports cho biết một số chính khách tầm cỡ của Argentina cũng sẽ tới dự khán và tặng quà cho Messi để tôn vinh cống hiến cho bóng đá của anh.

Các cầu thủ Benin chỉ muốn xin chữ ký của Messi

Trong khi dó, đội tuyển khách mời Benin dù mang dàn cầu thủ nhiều thành viên đang đá ở châu Âu đến thi đấu nhưng đa số họ đều chỉ mong được gặp, chụp ảnh và xin chữ ký của Messi. Truyền hình Argentina thực hiện một cuộc phỏng vấn một nhóm tuyển thủ Benin và họ thậm chí nói rằng không ai muốn thực sự kèm và ngăn chặn Messi ở trận này.

Hậu vệ Mohamed Tijani nói: "Chúng tôi không phải kèm Messi đâu, đây sẽ là dịp để tận hưởng từng khoảnh khắc anh ấy chơi bóng. Không có kế hoạch đặc biệt nào cả cho trận đấu này. Đối với chúng tôi anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới".

Mohamed Tijani trả lời phỏng vấn trong lúc dạo phố ở Buenos Aires

Mohamed Tijani trả lời phỏng vấn trong lúc dạo phố ở Buenos Aires

Tuy nhiên thủ môn Marcel Dandjinou của Benin cho biết anh vẫn sẽ phải làm công việc của mình là chặn Messi ghi bàn. Anh cho hay: "Chúng tôi tất nhiên đến đây vì Messi, nhưng cũng đại diện cho nước nhà nữa. Đây là bóng đá, 11 đấu 11, chúng tôi không đến đây chỉ để du lịch".

"Nếu đến tận phút cuối Messi vẫn chưa ghi bàn mà anh ấy được hưởng quả penalty? Tôi vẫn sẽ cản phá. Tôi là thủ môn mà, nhiệm vụ của tôi là cứu bóng. Không ai bên phía Argentina bảo chúng tôi phải nhường. Hơn nữa Messi không cần ai nhường, nếu muốn ghi bàn thì anh ấy sẽ làm điều tốt nhất để có được bàn thắng".

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Argentina dính bê bối trận thắng 7-0 Burkina Faso, trận tri ân Messi nguy cơ đổ bể
Argentina dính bê bối trận thắng 7-0 Burkina Faso, trận tri ân Messi nguy cơ đổ bể

ĐT Argentina thực tế đã thắng 7-0 trước đội U23 Bukina Faso chứ không phải ĐTQG vì lý do rất hy hữu.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 05:06 AM (GMT+7)
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