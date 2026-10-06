Báo Thái mỉa mai Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup nhờ 11 cầu thủ "nhập ngoại"

Indonesia vượt qua Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút tại sân Gelora Bung Karno. Chiến thắng giúp “Garuda” lần đầu tiên bước lên đỉnh Đông Nam Á.

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Tuy nhiên, theo truyền thông Thái Lan, điểm đáng chú ý nhất sau trận chung kết không chỉ nằm ở chức vô địch của Indonesia mà còn ở nguồn gốc của những cầu thủ làm nên chiến thắng ấy. Một bài viết trên tờ Siam Sport thậm chí giật tít theo hướng đầy mỉa mai: “11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch”.

“Không có dù chỉ một cầu thủ sinh ra tại Indonesia”

Truyền thông Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh thực tế rằng 11 cầu thủ đá chính của Indonesia trong trận chung kết đều sinh ra bên ngoài lãnh thổ nước này.

Bài viết đặt vấn đề: “Người hâm mộ bất ngờ khi đội hình 11 cầu thủ đá chính của nhà vô địch FIFA ASEAN Cup không có ai sinh ra tại Indonesia”.

Theo thống kê được công bố, có tới 8 cầu thủ Indonesia sinh ra tại Hà Lan, bên cạnh một cầu thủ chào đời ở Australia và một người sinh tại Mỹ. Cái tên còn lại là Elkan Baggott, trung vệ đang khoác áo Millwall tại Championship của Anh.

Việc cả 11 vị trí đá chính đều thuộc về những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài được xem là minh chứng rõ nét cho chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch và những cầu thủ có gốc gác nước ngoài của Indonesia.

Truyền thông Thái Lan thậm chí nhấn mạnh: “Không có cầu thủ sinh ra trong nước, dù chỉ một người”.

Baggott sinh tại Thái Lan vẫn không có “dòng máu Thái”

Trường hợp Elkan Baggott cũng được truyền thông Thái Lan dành sự chú ý đặc biệt. Trung vệ mang áo số 20 của Indonesia sinh ra tại Thái Lan và hiện thi đấu cho Millwall. Tuy nhiên, bài viết chỉ ra rằng Baggott không có dòng máu Thái Lan.

Đây là một chi tiết khá thú vị, bởi trong đội hình Indonesia đánh bại Thái Lan ở chung kết, cầu thủ duy nhất không sinh tại Hà Lan, Australia hay Mỹ lại chào đời ngay trên đất Thái Lan.

Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi thực tế mà truyền thông Thái Lan muốn nhấn mạnh: không một cầu thủ nào trong đội hình xuất phát của Indonesia được sinh ra tại Indonesia.

ĐT Thái Lan thi đấu nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn thất bại

Nhà vô địch Đông Nam Á với “bộ khung” châu Âu

Indonesia đang cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách xây dựng đội tuyển quốc gia. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cầu thủ trong nước, “Garuda” ngày càng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc có nguồn gốc từ châu Âu.

Phần lớn đội hình đá chính trong trận chung kết sinh ra và trưởng thành tại Hà Lan. Họ mang đến cho Indonesia nền tảng thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu theo phong cách bóng đá châu Âu.

Đó cũng là điều khiến thất bại của Thái Lan càng trở nên khó nuốt đối với truyền thông và người hâm mộ nước này. Indonesia không chỉ đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch, mà còn làm điều đó bằng một đội hình mà “không có dù chỉ một cầu thủ sinh ra tại Indonesia”.

Dù tranh cãi vẫn còn, không thể phủ nhận chính sách này đã mang lại hiệu quả tức thì. Indonesia lần đầu vô địch ASEAN Cup và trở thành một trong những đội tuyển đáng gờm nhất khu vực.

Chức vô địch thuộc về Indonesia, nhưng câu chuyện về một đội hình “nhập ngoại” đang trở thành chủ đề gây tranh luận lớn nhất sau trận chung kết.