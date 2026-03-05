Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Carrick nói gì khi MU thua đau Newcastle, hết bất bại tại Ngoại hạng Anh?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26

HLV Michael Carrick sẽ chia sẻ điều gì về trận thua trước Newcastle ở vòng 29 Ngoại hạng Anh?

   

MU vừa phải hứng chịu thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời Michael Carrick. Dù có lợi thế hơn người trong cả hiệp hai nhưng "Quỷ đỏ" đã không tận dụng được trước sự kiên cường của Newcastle. Bàn thắng của Osula đầy bất ngờ khiến Man United không kịp trở tay trong những phút cuối. 

HLV Michael Carrick

HLV Michael Carrick

Trong buổi họp báo sau trận, HLV của Man United bày tỏ sự thất vọng về kết quả này. "Kết quả này dĩ nhiên là đáng thất vọng. Chúng tôi không thể hài lòng với chính bản thân mình. Mặc dù tôi biết đây chắc chắn là trận đấu khó khăn bởi Newcastle là đội bóng không hề dễ bị đánh bại nhưng thực tế, chúng tôi đã có thể thắng. Đáng tiếc một số cơ hội lại không được tận dụng".

Khi được hỏi về việc thua 10 người của Newcastle trong hiệp hai, HLV người Anh bày tỏ quan điểm không đồng tình. "Tôi không tính đến chuyện họ còn 10 người hay 11 người. Điều tôi quan tâm là các học trò của tôi chơi không đủ tốt trong trận đấu này. Tôi nghĩ không có lý do nào để đổ lỗi ở đây cả. Trận thua này là do chúng tôi chưa đủ tốt. Vậy thôi".

Khi được hỏi về việc MU thiếu điều gì để chiến thắng và ai đã thi đấu không tốt, Carrick không cho rằng như vậy. "Đây không phải là vấn đề phẩm chất mà là chất lượng và phong độ của cầu thủ. Ai ra sân cũng muốn thẳng cả thôi nhưng không phải lúc nào bạn cũng làm được điều đó. Còn khi thua, quá dễ để đổ lỗi. 

Hôm nay, chúng tôi chơi không đủ tốt. Tôi cũng cần phải dành lời khen cho Newcastle. Họ xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay. Tôi rất đau lòng khi phải nói điều đó nhưng thực tế là như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi cần đứng dậy sau trận thua này và chuẩn bị cho trận đấu tới. Trận thua này khiến tôi thất vọng nhưng nhìn tổng thể, chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng". 

Video bóng đá Newcastle - MU: Thẻ đỏ bất ngờ, cay đắng phút 90 (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Newcastle - MU: Thẻ đỏ bất ngờ, cay đắng phút 90 (Ngoại hạng Anh)

Mọi nỗ lực của MU trong trận đấu này trở thành vô nghĩa sau bàn thắng của Osula.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/03/2026 05:38 AM (GMT+7)
