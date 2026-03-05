MU mất chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh: Cú ngã đúng thời điểm, bước ngoặt cho Carrick

MU cuối cùng đã thua

Cuối cùng MU cũng đã thua tại Ngoại hạng Anh dưới thời Carrick. Không phải trước Arsenal của Arteta, Man City của Pep Guardiola lừng danh, mà "Quỷ đỏ" thúc thủ trước Newcastle của Eddie Howe tại St James' Park qua đó kết thúc chuỗi 7 trận bất bại tại hạng đấu cao nhất của Anh dười thời Carrick.

MU đã thua trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời Carrick

Trận đấu diễn ra với kịch bản cực kỳ hấp dẫn đặc biệt là ở cuối hai hiệp. Trong hiệp một, Newcastle bị đuổi người và được hưởng phạt đền chỉ trong vòng 3 phút. Bất ngờ hơn nữa là Man United vẫn kịp tìm được bàn gỡ hòa trước khi tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên.

Còn trong hiệp hai, Ramsdale cứu thua xuất sắc sau cú nã đại bác của Zirkzee và Osula ấn định tỉ số trận đấu bằng một pha độc diễn không thể nào đẹp mắt hơn. Không có phép màu nào cho "Quỷ đỏ" trong những phút bù giờ của hiệp hai và họ "trắng tay" khi rời St Jame's Park.

Newcastle đã chơi quá hay

Cần phải nói đây là trận đấu cực kỳ hay của thầy trò HLV Eddie Howe. Họ chơi sòng phẳng với Man United ngay từ những phút đầu tiên và cực kỳ quả cảm trong hiệp hai. Mặc dù thiếu người nhưng "Chích chòe" không phòng ngự thụ động mà luôn sẵn sàng cho những pha phản công cực kỳ tốc độ.

Chiến thuật hợp lý cộng với một chút may mắn giúp Newcastle thắng trận

Eddie Howe nhận ra được hàng phòng ngự của Man United dâng lên quá cao nên vẫn thay Murphy và Osula, hai cầu thủ có khả năng bứt tốc tốt để sẵn sàng cho những pha phản công. Thực ra, hy vọng có bàn thắng của Newcastle là khá nhỏ nhưng vận may đã đến với Newcastle sau pha xử lý đầy bất ngờ của Osula.

Hãy nhìn qua chỉ số một chút để thấy rõ ràng hơn. Newcastle chỉ cầm bóng kém hơn một chút cho với Man United (45% và 55%). Số lượng cơ hội họ tạo ra cũng khá tương đương (12 lần sút, 5 lần trúng đích) với đối thủ (14 lần sút, 5 lần trúng đích). Thậm chí chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Newcastle còn cao hơn so với MU và cũng gần sát với thực tế (2,22 so với 1,28).

HLV của Newcastle cũng rất tinh ý khi nhận ra sự mệt mỏi của các cầu thủ MU. Đội chủ nhà liên tục đưa về những tình huống đua sức, đọ thể lực từ giữa sân. Chiến thuật này khiến cho những cầu thủ đá chính của Man United "tụt pin" và không giữ được phong độ, trong khi những người thay thế không đủ tốt. Vượt qua được áp lực, Newcastle có được thành quả xứng đáng.

Cú ngã đúng lúc

Newcastle chơi hay đồng nghĩa với việc Man United chơi không tốt. Ngoại trừ Bruno Fernandes ra, hầu như các cầu thủ trên sân của MU (không tính thủ môn) đều chơi dưới mức kỳ vọng. Thực ra, đây là điều đã được dự đoán trước.

Các cầu thủ trong đội hình chính của MU chơi không tốt là điều đã được dự báo từ trước

Chẳng có một đội quân nào không thua trận, nhất là không có sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Kể từ khi tiếp quản Man United tới nay, Carrick hầu như giữ nguyên bộ khung đá chính. Trận đấu này cũng vậy, ông thầy người Anh chỉ thay Dalot bằng Mazraoui, còn lại là giống hệt với cuộc đối đầu với Crystal Palace cách đây ít ngày.

Đây là lần thứ hai Man United phải thi đấu với mật độ 4 ngày/trận dưới thời Carrick. Lần trước, họ cũng suýt thua West Ham nếu không có bàn thắng ở phút bù giờ của Sesko. Lần này, kết quả còn tệ hơn khi để thua Newcastle.

Có một thực tế cần phải được nhìn nhận ở đây là khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị của Man United đang rất xa nhau. Đó là lý do Carrick buộc phải cố gắng giữ nguyên đội hình xuất phát. Thế nhưng, cầu thủ đá nhiều cũng phải mệt. Mệt mỏi tích lũy khiến Mbeumo, Cunha hay Sesko thi đấu không tốt là chuyện quá dễ hiểu.

Chẳng cần nhìn đâu xa, hãy nhìn vào trận thua này để thấy được vấn đề rõ ràng hơn. Luke Shaw và Casemiro sớm phải rời sân sau những màn đua sức cùng Joelinton và Elanga. Những người thay thế là Dalot, đặc biệt là Ugarte đã chơi không tốt. Cầu thủ người Uruguay không đủ khả năng vừa chia bài vừa quét bóng ở giữa sân.

Sau khi nhận bàn thua thứ hai, Man United rất muốn tấn công nhưng đôi chân của họ không còn nghe lời. Họ chỉ cố gắng phất dài thay vì tìm kẽ hở để chuyền bóng, biểu hiện rất rõ ràng của việc đã quá mệt mỏi. Bruno Fernandes thậm chí còn chơi lùi sâu hẳn xuống chỉ để... phất dài.

Cũng khổ cho cầu thủ người Bồ Đào Nha khi có tới 2 đường chuyền đẹp trong hiệp hai nhưng đồng đội không tận dụng được. Yoro một mình một bóng nhưng lại đánh đầu quá hiền, trong khi Ugarte để bóng rơi vào đầu chứ chẳng phải là đánh đầu. Nếu đó là Casemiro, có lẽ tình huống đã khác nhưng tiền vệ người Brazil đã sớm rời sân.

Bước ngoặt cho Carrick

Đây là cú ngã rất đúng lúc đối với Man United, Michael Carrick hay với cả những người hâm mộ "Quỷ đỏ". Một số người đã vẽ ra viễn cảnh đua vô địch trong giai đoạn cuối của Ngoại hạng Anh 2025/26. Tuy nhiên, đó là câu chuyện viển vông với thực lực của Man United ở thời điểm hiện tại.

Trận thua này sẽ là bước ngoặt cho Michael Carrick

Mặc dù chỉ còn thi đấu ở một đấu trường nhưng lực lượng của đội chủ sân Old Trafford đang quá mỏng. Một vị trí trong nhóm dự Champions League mới là mục tiêu phù hợp của Man United ở thời điểm hiện tại.

Trận thua này cũng cho Carrick thấy rằng ông cần phải có nhiều bài đánh hơn cho Man United, không chỉ với những cầu thủ chính, mà còn cả những cầu thủ dự bị nữa. Sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh là điều không cần phải nói. Vòng này, Man City bị Nottingham Forest cầm hòa, Liverpool thậm chí còn thua cả Wolves nên trận thua của Man United cũng chẳng có gì là sốc.

Tính ra Ngoại hạng Anh chỉ còn 9 vòng nữa là kết thúc và tất cả các đội đều còn cơ hội của riêng mình. Man United đang rộng cửa giành vé dự Champions League mùa sau và họ cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa. Cú ngã này đau nhưng là cần thiết và đây chính là lúc Carrick phải thể hiện được bản lĩnh.

Nếu kết quả tiếp theo đây của Man United tốt và đạt mục tiêu vào cuối mùa giải, chữ "tạm quyền" có thể được xóa bỏ. Ngược lại, ông thầy người Anh có thể chỉ sắm vai "anh thợ hàn" trong 6 tháng. Hãy cùng chờ xem!

Thông số trận đấu