SEA Games 33 lại đổi sân bóng đá, U22 Việt Nam “chạy nước rút” chuẩn bị sang Thái Lan

Sự kiện: SEA Games 33 U22 Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ban tổ chức SEA Games 33 tiếp tục khiến giới bóng đá khu vực “xoay như chong chóng” khi một lần nữa thay đổi sân thi đấu môn bóng đá nam.Điều này kéo theo việc U22 Việt Nam phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị gấp rút cho hành trình chinh phục HCV SEA Games năm nay.

⚽ Chủ nhà Thái Lan trở lại sân Rajamangala

Cách đây ít ngày, Ban tổ chức SEA Games 33 đã quyết định đưa bảng A – nơi có chủ nhà U22 Thái Lan về đá tại sân Rajamangala (Bangkok) thay vì Songkhla như kế hoạch ban đầu.

Rajamangala là sân vận động lớn nhất Thái Lan, có sức chứa hơn 51.000 khán giả, từng tổ chức nhiều giải đấu quốc tế. Sự thay đổi này khiến toàn bộ lịch thi đấu của các bảng còn lại cũng bị xáo trộn, trong đó có U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam thi đấu tại sân&nbsp;Tinsulanon (Songkhla) ở vòng bảng SEA Games 33

U22 Việt Nam thi đấu tại sân Tinsulanon (Songkhla) ở vòng bảng SEA Games 33

🔥 U22 Việt Nam chuyển xuống Songkhla thi đấu

Theo xác nhận mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bảng B gồm U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào sẽ thi đấu tại sân Tinsulanon (Songkhla), cách thủ đô Bangkok hơn 900km.

Trong khi đó, các trận bảng C sẽ được tổ chức ở Chiang Mai, phía Bắc Thái Lan. Lịch thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được điều chỉnh đôi chút.

Theo lịch ban đầu, U22 Việt Nam mở màn gặp U22 Lào ngày 5/12, nhưng theo lịch mới, trận này sẽ đá sớm hơn một ngày, vào ngày 4/12. Trận “chung kết bảng B” với U22 Malaysia vẫn giữ nguyên lịch vào ngày 11/12.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12, tức chỉ hai ngày trước khi bước vào trận ra quân.

💪 Hai đợt tập huấn quan trọng trước thềm SEA Games

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Đợt 1 từ 10 đến 19/11, đội dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, gặp các đối thủ mạnh như U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. 

Dự kiến HLV Kim Sang Sik sẽ triệu tập khoảng 26 cầu thủ cho giải đấu này. Đợt 2 từ 23/11 đến 19/12, xem như tổng duyệt trước SEA Games. U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại phường Bà Rịa (TP.HCM) từ 23 đến 29/11, rồi từ TP.HCM bay sang Thái Lan ngày 2/12.

Với việc thay đổi sân bãi liên tục, SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là thử thách lớn cho tất cả các đội, đặc biệt là U22 Việt Nam, đội vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện lối chơi và nhân sự. 

06/11/2025 09:22 AM (GMT+7)
