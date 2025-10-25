Thái Lan bất ngờ đổi sân SEA Games 33, U22 Việt Nam hưởng lợi vì lịch mới?

⚽ U23 Việt Nam không còn chung sân với Indonesia

Theo kế hoạch ban đầu, bảng A của môn bóng đá nam SEA Games 33 (có sự góp mặt của chủ nhà U22 Thái Lan) được tổ chức ở sân vận động Tinsulanon (Songkhla, Thái Lan). Trong khi bảng B và bảng C thi đấu ở sân vận động 700th Anniversary (Chiang Mai, Thái Lan).

Thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn chung sân đấu với U22 Indonesia ở SEA Games.

Nhưng theo thông báo mới nhất từ nước chủ nhà, các trận đấu của bảng C (bảng đấu có 4 đội bóng gồm U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore) chuyển lên thi đấu ở sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Như vậy, sân vận động 700th Anniversary (Chiang Mai) giờ đây chỉ tổ chức các trận đấu của bảng B, nơi có sự góp mặt của U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào. Điều này có thể khiến kế hoạch chuẩn bị cho “chiến dịch” SEA Games của thầy trò HLV Kim Sang Sik có phần thay đổi đôi chút.

Bởi theo lịch thi đấu ban đầu, U22 Việt Nam dự kiến được nghỉ lượt thi đấu đầu tiên và thi đấu 2 lượt cuối lần lượt trước U22 Lào và U22 Malaysia. Nhưng sau khi ban tổ chức đổi sân thi đấu của bảng C, lịch thi đấu các trận của bảng B dự kiến cũng có sự thay đổi.

Cụ thể, U22 Việt Nam đụng U22 Lào ngay lượt đấu đầu tiên vào ngày 5/12 (U22 Malaysia được nghỉ). Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ lượt đấu tiếp theo, khi U22 Malaysia đá trận mở màn với U22 Lào vào 8/12. Các tuyển thủ U22 Việt Nam có quỹ thời gian 6 ngày nghỉ trước khi bước vào trận quyết định với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

Các bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 33.

🔥U22 Việt Nam tự tin “giấu bài” trước đối thủ lớn

Môn bóng đá nam SEA Games 33 còn hơn 40 ngày nữa mới khởi tranh, nên việc ban tổ chức thay đổi địa điểm và lịch thi đấu ở thời điểm này để các đội bóng chủ động kế hoạch tập luyện, di chuyển và thi đấu của các đội bóng tham dự. Về phần U22 Việt Nam, việc không phải chung sân đấu với các đội bóng ở bảng C, có thể còn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể “giấu bài” cho trận đánh lớn ở vòng knock-out.

Cụ thể, thi đấu ở Chiang Mai (địa điểm cách Bangkok khoảng 800km, cách Songkhla 1700km) phần nào khiến U22 Việt Nam yên tâm không bị các đối thủ lớn như U22 Thái Lan, U22 Indonesia “soi” sau các trận đấu ở vòng bảng. Dù sao, U22 Việt Nam không được phép chủ quan khi các đối thủ đều đang có sự chuẩn bị chu đáo và quyết hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng.

Sau khi kết thúc vòng bảng, 4 đội vào bán kết (3 đội nhất bảng + 1 đội nhì xuất sắc nhất) sẽ di chuyển về Bangkok để thi đấu bán kết và chung kết trên sân vận động quốc gia Rajamangala như kế hoạch ban đầu.