Truyền thông Indonesia chỉ ra 5 gương mặt đáng chú ý ở SEA Games 33

Trước giải đấu được chú ý này, truyền thông Indonesia đã điểm ra những gương mặt tiêu biểu và đáng được theo dõi cho người hâm mộ. Theo đó, 5 gương mặt lần lượt Nguyễn Đình Bắc, Rafael Struick (Indonesia), Fergus Tierney (Malaysia), Yotsakorn Burapha (Thái Lan) và Sandro Reyes (Philippines).

"Trong đội hình đội tuyển U22 Việt Nam, cái tên được mong đợi nhất tại SEA Games 2025 là Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này sẽ là vũ khí nguy hiểm trên hàng tấn công của các Chiến binh sao vàng" - nhận định của tờ Bola.

Đình Bắc đại diện cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam và là cầu thủ xuất sắc nhất U23 ASEAN Cup 2025. Tiền đạo 21 tuổi của CAHN là nhân tố chủ lực giúp Việt Nam vô địch giải trẻ ngay trên sân nhà xứ "vạn đảo" và đã có 2 bàn sau 12 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Đình Bắc được truyền thông Bola chú ý

Ngoài ra, tiền đạo Indonesia, Rafael Struick được xem là niềm hy vọng lớn nhất của "xứ vạn đảo". Cầu thủ 21 tuổi của Dewa United từng dự Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026, nay được kỳ vọng giúp U22 Indonesia chinh phục tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp của chân sút gốc Indonesia.

Với tuyển U22 Malaysia, Fergus Tierney được kỳ vọng bùng nổ tại SEA Games 2025. Tiền đạo 22 tuổi mang hai dòng máu Anh - Malaysia này từng ghi 6 bàn trong 18 trận cho U23 Malaysia và có 6 lần khoác áo tuyển quốc gia, là tiền đạo nguy hiểm bậc nhất ở bảng A.

Bên phía Thái Lan, "thần đồng" Yotsakorn Burapha được Bola nêu tên và kỳ vọng là một trong số các ngòi nổ đáng gờm của giải đấu. Chân sút 20 tuổi đang chơi cho Hougang United (Singapore) từng ghi 13 bàn cho U22 Thái Lan và góp công giúp đội vào chung kết SEA Games 2023.

Người cuối cùng là Sandro Reyes (Philippines), cầu thủ 22 tuổi đang thi đấu tại Đức cho FC Gütersloh đã có 27 trận cho đội tuyển quốc gia và được xem là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển này.

Năm gương mặt trẻ trên được Bola kỳ vọng sẽ làm bùng nổ SEA Games 2025 bằng phong độ rực sáng, hứa hẹn một kỳ đại hội bóng đá khu vực sôi động và giàu cảm xúc.