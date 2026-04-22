"Bà trùm" vô địch giải bóng chuyền khắc nghiệt sau 11 năm, mỹ nhân bị đuổi vì say xỉn lái xe

Bóng chuyền thế giới những ngày qua chứng kiến hàng loạt diễn biến đáng chú ý: từ chức vô địch giàu cảm xúc của Tijana Boskovic, quyết định tạm dừng sự nghiệp gây bất ngờ của Agnieszka Korneluk, cho tới bê bối chấn động của Ahn Hye Jin. Xen giữa đó là bước chuẩn bị âm thầm nhưng quan trọng của đội tuyển Việt Nam cho một năm thi đấu dày đặc.

Tijana Boskovic cuối cùng cũng vô địch giải bóng chuyền danh giá nhất Thổ Nhĩ Kỳ

“Bà trùm” lên ngôi: 11 năm chờ đợi của Boskovic

Tuần qua, tâm điểm lớn nhất thuộc về chức vô địch giải quốc nội Thổ Nhĩ Kỳ của CLB VakıfBank, chiến thắng mang ý nghĩa tập thể, và là cột mốc cá nhân đặc biệt với Boskovic.

Trong trận chung kết quyết định, VakıfBank đánh bại Fenerbahce Medicana với tỷ số 3-1 (23-25, 29-27, 25-20, 25-19), qua đó khép lại series với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Điều đáng nói là cách họ giành chiến thắng. Sau khi để thua sát nút ở set đầu, VakıfBank đã thể hiện bản lĩnh của một “đế chế” với chuỗi ngược dòng ấn tượng. Những điểm số then chốt ở set 2 (29-27) chính là bước ngoặt, mở ra thế trận áp đảo ở hai set còn lại.

Danh hiệu này giúp VakıfBank nâng tổng số chức vô địch quốc gia lên con số 15, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vương. Dưới sự dẫn dắt của HLV Giovanni Guidetti, đội bóng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu Âu với hệ thống vận hành ổn định và chiều sâu đội hình đáng nể.

Nhưng hơn tất cả, đây là danh hiệu mang tính “giải tỏa” với Boskovic.

Sau 11 năm thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, từng khoác áo Eczacıbası Dynavit suốt một thập kỷ mà không thể vô địch quốc nội, tay đập người Serbia với biệt danh "Bà trùm" cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp Sultanlar League, điều còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của cô.

Với 2 HCV thế giới, 2 HCV châu Âu và nhiều danh hiệu cá nhân, Boskovic từ lâu đã được xem là một trong những đối chuyền xuất sắc nhất thế giới. Nhưng chức vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, giải đấu khắc nghiệt bậc nhất mới là mảnh ghép hoàn thiện vị thế “Bà trùm” của cô.

Korneluk tạm dừng sự nghiệp

Trái ngược với đỉnh cao của Boskovic, bóng chuyền Ba Lan lại đón nhận thông tin gây bất ngờ khi phụ công hàng đầu Agnieszka Korneluk quyết định tạm dừng sự nghiệp.

Ở tuổi 31, Korneluk, cô gái được fan yêu mến gọi là "Nhàn phi" không giấu giếm mong muốn thay đổi cuộc sống. Trong chia sẻ với truyền thông Ba Lan, cô thẳng thắn thừa nhận bóng chuyền không còn là ưu tiên số một. Thay vào đó, gia đình và những kế hoạch cá nhân đang trở thành trọng tâm.

Theo các nguồn tin, Korneluk sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ CLB lớn nào ở mùa giải tới, thay vào đó ở lại quê nhà để “ổn định cuộc sống”. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi cô vẫn đang duy trì phong độ tốt và là trụ cột ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Sự ra đi tạm thời của Korneluk phản ánh một thực tế ngày càng rõ trong thể thao đỉnh cao, không phải mọi VĐV đều theo đuổi sự nghiệp đến giới hạn thể chất. Khi đã đạt đến một ngưỡng nhất định, lựa chọn cân bằng cuộc sống trở thành điều hoàn toàn hợp lý.

Bê bối gây sốc: Ahn Hye Jin trả giá đắt

Nếu câu chuyện của Korneluk mang màu sắc cá nhân, thì bê bối của Ahn Hye Jin lại là hồi chuông cảnh tỉnh về kỷ luật.

Chuyền hai của CLB GS Caltex Seoul KIXX bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu, hành vi bị xem là vi phạm nghiêm trọng tại Hàn Quốc.

Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO) ngay lập tức loại cô khỏi đội tuyển quốc gia. Đồng thời, Ahn Hye Jin còn đối mặt với án phạt nặng từ CLB và khả năng bị đình chỉ thi đấu dài hạn.

Điều đáng tiếc là sự cố xảy ra ngay sau một mùa giải thành công, nơi cô góp công lớn giúp GS Caltex đăng quang. Từ vị thế ngôi sao, Ahn Hye Jin giờ đây phải đối mặt với nguy cơ đánh mất sự nghiệp.

Theo Korea Volleyball Federation, không có CLB nào, kể cả GS Caltex (vừa hết hạn hợp đồng với nữ cầu thủ), gửi đề nghị ký hợp đồng với cô. Sự cố DUI khiến Ahn Hye Jin bị “quay lưng” hoàn toàn, đồng thời đứng trước nguy cơ nhận án kỷ luật nặng trong cuộc họp ngày 27/4.

Dù đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm, nhưng trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, những hành vi liên quan đến an toàn và pháp luật luôn có cái giá rất đắt.

Bóng chuyền Việt Nam: Chuẩn bị cho năm bản lề

Bóng chuyền Việt Nam lại đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Đội tuyển nữ sẽ tập huấn tại Bắc Ninh dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, hướng tới hàng loạt giải đấu lớn như AVC Cup, VTV Cup, SEA V.League, giải châu Á và ASIAD.

Đội tuyển nam cũng tập trung tại Trung tâm huấn luyện quốc gia, với kế hoạch thuê chuyên gia nước ngoài để nâng cao chất lượng chuyên môn.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận có hệ thống, thay vì tập trung ngắn hạn, các đội tuyển đang xây dựng lộ trình dài hơi, chuẩn bị cho chu kỳ thi đấu lớn.