ASIAD 2026 vẫn diễn ra bất chấp đợt lụt lịch sử tại Nagoya, Nhật Bản

Những ngày qua, mưa lớn trút xuống thành phố Nagoya đã gây ngập lụt tại một số địa điểm thi đấu phục vụ cho Đại hội Thể thao châu Á - sự kiện dự kiến khai mạc ngày 19 tháng này. Tình trạng ngập úng bất ngờ đã buộc khoảng 400 vận động viên từ các đoàn và nhân viên hỗ trợ phải nhanh chóng sơ tán tạm thời đến những nơi cao hơn.

Nhiều trang thiết bị phục vụ đại hội bị nước tràn vào. Tại nhà thi đấu Kinjo, địa điểm diễn ra môn bóng rổ, thiết bị âm thanh và dây cáp được lắp đặt tại đây đã ngấm nước. Một quan chức cho biết: "Chúng tôi chưa kiểm tra thiết bị, chúng tôi không biết liệu nó có thể sử dụng được hay không" .

Một số điểm thi đấu khác ghi nhận hiện tượng rò rỉ nước từ trần và mái nhà, song chính quyền thành phố khẳng định lịch trình thi đấu các môn vẫn giữ nguyên. Trả lời hãng tin Reuters, các quan chức phụ trách của ASIAD 2026 xác nhận toàn bộ nhân sự cùng các vận động viên được sơ tán đã an toàn trở lại địa điểm tập luyện, thi đấu và không có bất kỳ báo cáo thương vong đáng tiếc nào.

Người dân Nagoya đang chật vật giữa đợt lũ lụt nghiêm trọng

Vấn đề lúc này là những cơn mưa kéo dài có thể khiến buổi lễ khai mạc đại hội bị trì hoãn. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố Nagoya, ông Ichiro Hirosawa, đã lên tiếng trấn an. Ông khẳng định sự cố vừa qua sẽ không làm gián đoạn sự kiện khai mạc: "Tình hình hiện tại không đủ nghiêm trọng để gây nguy hiểm cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á. Dựa trên diễn biến hiện tại, tôi tin rằng chúng ta có thể tổ chức đại hội mà không gặp bất kỳ vấn đề gì".

Thị trưởng Hirosawa chia sẻ thêm: "Chúng tôi vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ tình hình bên ngoài thành phố Nagoya, vì vậy tôi không thể bình luận về tình hình chung. Nhưng dựa trên thông tin hiện có, tôi tin rằng chúng ta có thể tổ chức tất cả các môn thi một cách suôn sẻ".

Nagoya đang hứng chịu những đợt mưa lớn bậc nhất lịch sử. Lũ lụt diễn ra ở tỉnh này được ghi nhận là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Đã có hơn 10 người thiệt mạng, bên cạnh đó là gần 100 ngàn ngôi nhà bị ngập. Thành phố Nagoya đã ban hành cảnh báo cấp độ 5 cho thiên tai, cảnh báo người dân tìm chỗ trú cao và tránh ra đường.