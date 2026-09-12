Arsenal bất ngờ bị người cũ Jesus kể tội, HLV Arteta hé lộ sự thật

Arteta bất ngờ vì bị trò cũ "đặt điều", sẵn sàng đóng vai người xấu

Trả lời truyền thông trước vòng 4 Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta cho biết ông rất bất ngờ trước phát biểu của Gabriel Jesus về quãng thời gian cuối cùng tại Arsenal. Tiền đạo 29 tuổi tiết lộ, anh không được tham gia tập luyện cùng đội 1 mà không rõ lí do, thay vào đó phải tập riêng trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 8,6 triệu bảng sang Barcelona.

Theo Arteta, trước khi Jesus rời Arsenal, ông đã có cuộc nói chuyện riêng với tiền đạo người Brazil trong phòng thay đồ. HLV Arsenal cho biết cuộc trao đổi giữa hai người xoay quanh sự biết ơn dành cho nhau: “Thực sự là tôi rất bất ngờ. Đặc biệt là bởi vì tôi đã có một cuộc nói chuyện riêng với Gabriel trong phòng thay đồ.

HLV Arteta phủ nhận Arsenal "đì" Gabriel Jesus

Tôi không biết chính xác những lời nào đã được nói, nhưng điều đó không sao cả. Và những lời chúng tôi dành cho nhau đều xoay quanh sự biết ơn.

Vì vậy, tôi không biết nữa, mọi chuyện vẫn ổn. Đôi khi tôi hiểu rằng khi bạn phải đưa ra những tin tức không tốt hoặc những thông tin mà người khác không mong đợi, họ có thể phản ứng như vậy. Đó là những phản ứng tức thời. Ai đó phải đóng vai ‘người xấu’. Nếu người đó phải là tôi thì tôi chấp nhận, và tôi hiểu điều đó".

Arteta chủ động "làm hòa" với Jesus

Arteta vẫn hy vọng việc Jesus rời Arsenal không tạo ra bất kỳ mối quan hệ căng thẳng nào giữa hai người. Trong thời gian khoác áo Arsenal, Jesus ghi 32 bàn sau 123 lần ra sân trước khi chia tay đội bóng vào mùa hè.

HLV người Tây Ban Nha lấy trường hợp của Leandro Trossard làm ví dụ. Trossard cũng rời Arsenal để chuyển tới Besiktas trong mùa hè này. Khi trở lại sân Emirates để theo dõi Arsenal đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 hôm Chủ nhật, cầu thủ người Bỉ được các thành viên đội bóng chào đón nồng nhiệt.

Arteta hy vọng Gabriel Jesus cũng có thể trở lại Arsenal trong tương lai và nhận được sự đón tiếp tương tự: “Điều quan trọng thường là những gì xảy ra sau 3 tháng, 6 tháng. Khi Trossard trở lại, cậu ấy ở trong phòng thay đồ cùng tất cả chúng tôi, cùng bầu không khí đó và mối quan hệ mà mọi người đã có với nhau.

Cảm ơn Chúa, cho đến nay, với tất cả những cầu thủ đã rời đi, mối quan hệ của họ với chúng tôi vào một thời điểm nào đó vẫn thực sự tốt đẹp. Tôi hy vọng trường hợp của Jesus cũng sẽ như vậy".