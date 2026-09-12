Carrick tuyên bố MU đã tiến bộ, phủ nhận Man City là "Vua của Manchester"

Tâm điểm Elliot Anderson trước derby Manchester

Vào 22h ngày 13/9, MU sẽ tiếp đón Man City tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh khi đang kém đối thủ 5 điểm. Trước trận derby, tiền vệ Elliot Anderson đang thu hút sự chú ý khi anh.

Anderson gia nhập Man City từ Nottingham Forest trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí 116 triệu bảng, sau khi MU quyết định không tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Anh.

Carrick đáp trả tuyên bố "Man City là vua của Manchester" từ Anderson

Thời điểm ra mắt đội chủ sân Etihad, Anderson từng gây tranh cãi bằng phát ngôn cho rằng Man City là “vua của Manchester”: “Trong suốt thời gian tôi biết về Manchester, Man City đã là vua của Manchester".

Phát biểu này có thể khiến Anderson phải đối mặt với bầu không khí không mấy thân thiện từ người hâm mộ MU khi tới Old Trafford, đồng thời làm nóng thêm cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Carrick không công nhận City là “vua Manchester”

Trong quãng thời gian kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Man City đều kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí cao hơn MU. Thậm chí, họ giành tới 7 chức vô địch quốc gia, Champions League và nhiều danh hiệu khác. Tuy nhiên, ở buổi họp báo trước trận, HLV Michael Carrick không đồng tình với cách Anderson mô tả cán cân quyền lực hiện tại tại Manchester:

“Chắc chắn tôi sẽ không sử dụng cụm từ đó. Chúng tôi đủ khiêm tốn và thực tế để hiểu mình đã đi đến đâu trong những năm gần đây. Chúng tôi cần và muốn trở nên tốt hơn, đồng thời muốn cạnh tranh nhiều hơn.

Đó là vị trí hiện tại của chúng tôi. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể hoặc sẽ không làm được. Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng và kỳ vọng rằng mình có thể trở thành đội bóng như vậy, và chúng tôi nên trở thành như vậy. Nhưng tôi hiểu bức tranh lớn hơn".

Maresca bảo vệ Anderson

Phía đối diện, HLV Enzo Maresca của Man City cũng được hỏi về phát biểu của Anderson. Nhà cầm quân người Italia cho rằng Anderson đưa ra nhận định đó dựa trên những gì cậu hoc trò chứng kiến trong suốt 15 năm qua:

“Lý do Elliot nói như vậy là bởi cậu ấy lớn lên trong 15 năm qua. Tôi nghĩ những gì Man City đạt được là không thể tin nổi. Vì vậy, tôi nghĩ việc Elliot nói như vậy là điều bình thường".

Carrick đánh giá tích cực về MU trước đại chiến Man City

Carrick nhìn thấy tín hiệu tích cực ở MU

MU mới giành 1 chiến thắng sau 3 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, trước thời điểm đại thắng 4-0 ở trận ra quân Champions League gặp Sabah. Trong khi đó, Man City toàn thắng cả 4 trận trên mọi đấu trường dưới thời Maresca (3 tại Ngoại hạng Anh, 1 tại Champions League).

Dù vậy, Carrick cho rằng MU đang có những bước tiến tích cực so với chính họ mùa trước: “Tôi nghĩ việc bước vào trận đấu Champions League (gặp Sabah) và nói về những kỳ vọng ở đấu trường này là điều thực sự tích cực, bởi kỳ vọng đã thay đổi theo một cách nhất định.

Đột nhiên, những tiêu chuẩn đặt ra với MU đã khác so với vài tháng trước, và giờ chúng tôi đang ở Champions League. Chỉ riêng điều đó cho thấy những bước tiến mà chúng tôi đạt được. Chúng tôi cần hướng về những trận đấu tiếp theo, và những kỳ vọng cũng từ đó sẽ được đặt ra tương ứng".