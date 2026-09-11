Nóng nhất thể thao trưa 11/9: Sabalenka xứng danh là "Nữ hoàng sân cứng"

Sabalenka xứng danh là "Nữ hoàng sân cứng"

Sabalenka đã đánh bại tay vợt người Mỹ Jessica Pegula với tỷ số 7-5, 6-2 để lọt vào chung kết US Open, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành tay vợt nữ đầu tiên sau nhiều năm hoàn tất ba chức vô địch US Open liên tiếp.

Kể từ năm 1988, Aryna Sabalenka trở thành tay vợt thứ năm lọt vào ít nhất 5 trận chung kết Grand Slam khi đang giữ vị trí số 1 thế giới, sau Steffi Graf (20 lần), Serena Williams (14), Monica Seles và Martina Hingis (cùng 9 lần).

Những thống kê nổi bật của Sabalenka sau trận bán kết với Pegula:

- Đây là trận chung kết Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp của Sabalenka.

- Cô đang có 19 trận thắng liên tiếp tại New York. Hat-trick danh hiệu đang ở rất gần!

- Sabalenka hiện có thành tích thắng - thua là 36-3 tại US Open trong 5 năm qua.

- Đây là trận chung kết Grand Slam sân cứng thứ 8 liên tiếp của cô.

- Sabalenka đã có 7 chiến thắng trước các tay vợt thuộc Top 10 trong mùa giải này, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu năm nay.

HLV của Alcaraz chỉ trích ban tổ chức US Open

Theo Tennis 365, Alberto Lledo, huấn luyện thể lực của Carlos Alcaraz đã lên tiếng chỉ trích thẳng mặt ban tổ chức US Open. Tay vợt người Tây Ban Nha để thua Ben Shelton vào lúc 3h30 phút (theo giờ địa phương). “Tôi hiểu rằng đôi khi hiệu suất thi đấu không đồng nghĩa với sức khỏe. Chúng tôi phải thích nghi với mọi tình huống và ai thắng được nghịch cảnh sẽ có được chiến quả. Tuy nhiên, bắt đầu trận đấu kéo dài 5 set đấu vào lúc 23h là phương án tệ nhất cho sức khỏe của VĐV dù đó là ai đi chăng nữa. Điều đó cần phải được thay đổi”.

Carlos Alcaraz

Zverev bị chỉ trích vì câu giờ quá đà

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