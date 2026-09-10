"Hoa khôi làng vật" hứa hẹn khuấy đảo ASIAD: Nữ tính ngoài đời, "hung thần" trên sàn đấu

Nếu chỉ lướt qua trang mạng xã hội cá nhân của Nonoka Ozaki, nhiều người sẽ lầm tưởng cô là một người mẫu ảnh, một influencer hay một ngôi sao thể hình. Sở hữu gương mặt ưa nhìn, nụ cười rạng rỡ chuẩn "kẹo ngọt" và gu thời trang hiện đại, tài khoản Instagram cô thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Thế nhưng, đằng sau diện mạo dịu dàng ấy lại là một trong những "quái kiệt" đáng sợ nhất của làng vật tự do thế giới.

Ozaki: “Thiên thần” ngoài đời, “quái kiệt” khi bước lên thảm đấu

Biểu tượng "nhan sắc" thế hệ mới của thể thao xứ Phù Tang

Không còn bó buộc trong hình ảnh những lực sĩ cơ bắp thô cứng, Ozaki (sinh năm 2003) đại diện cho thế hệ vận động viên hiện đại, tài năng trên thảm đấu, vừa rực rỡ ngoài đời thực. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đúng lứa tuổi, từ những chuyến du lịch, các bộ ảnh thời trang lung linh cho đến những chiến dịch quảng bá cùng các thương hiệu lớn.

Đặc biệt, đầu năm 2026, hoa khôi của làng vật vừa đón tuổi 23 đầy ý nghĩa khi chính thức tốt nghiệp trường đại học Keio danh tiếng. Sức hút của Ozaki còn vượt khỏi biên giới Nhật Bản khi cô tham gia chương trình thực tế sinh tồn thể chất đình đám Physical: Asia trong màu áo Đội tuyển Nhật Bản, khiến khán giả toàn cầu phải trầm trồ trước nền tảng thể lực và ý chí chiến đấu kiên cường.

"Quái kiệt" thảm đấu sở hữu bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngọt ngào đời thường, mỗi khi bước lên thảm đấu, Ozaki biến hình thành một "cơn lốc" càn quét mọi đối thủ bằng kỹ thuật cá nhân thượng thừa, những cú quật ngã sấm sét và tư duy chiến thuật đỉnh cao.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, bộ sưu tập thành tích của cô đã khiến những tên tuổi gạo cội nhất cũng phải ngả mũ: HCĐ Olympic Paris 2024 ở hạng cân 68kg, 2 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Á. Chức vô địch châu Á gần nhất vào tháng 4/2026, cô lên ngôi ở hạng cân sở trường 62kg.

Ozaki là gương mặt hiếm hoi sở hữu HCV ở tất cả các cấp độ từ Thế vận hội Trẻ (Youth Olympic), U17, U20 cho đến U23 thế giới.

Sự trở lại mạnh mẽ của Ozaki ở hạng cân 62kg trong năm 2026, từ chức vô địch tại Zagreb Open đến việc liên tục đánh bại các đối thủ tại đấu trường châu lục đang biến cô thành niềm hy vọng vàng lớn nhất của vật tự do Nhật Bản tại các kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) sắp diễn ra. Báo chí quốc tế thường gọi cô là "cơn ác mộng khoác áo thiên thần" của mọi đối thủ trên thảm đấu.

Những hình ảnh đẹp về Ozaki