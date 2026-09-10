Vì sao Nguyễn Đình Bắc không dự ASIAD 20?

Trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản công bố chiều 9/9, Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo vừa cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, là nhân tố vắng mặt đáng chú ý nhất.

Theo điều lệ, môn bóng đá nam ASIAD 20 dành cho các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, đồng thời mỗi đội được đăng ký tối đa ba cầu thủ quá tuổi. Như vậy, Đình Bắc sinh năm 2004 vẫn đủ điều kiện tham dự mà không cần sử dụng suất quá tuổi.

Sự vắng mặt của tiền đạo này xuất phát từ lịch thi đấu chồng chéo giữa hai giải. FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra tại Indonesia từ ngày 24/9 đến 5/10, còn môn bóng đá nam ASIAD 20 tổ chức ở Nhật Bản từ ngày 15/9 đến 3/10. Ban huấn luyện phải phân bổ nhân sự cho hai chiến dịch, trong đó Đình Bắc được lựa chọn phục vụ đội tuyển Quốc gia.

Tiền đạo 22 tuổi vừa ghi dấu ấn trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trước đó, anh cũng đóng góp quan trọng vào tấm HCĐ U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Cùng với Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên và trung vệ Nguyễn Nhật Minh cũng được quy hoạch cho đội tuyển Quốc gia. Cả hai cũng góp mặt trong đội hình vừa vô địch ASEAN Cup 2026.

Việc hai giải đấu diễn ra cùng thời điểm cũng dẫn tới sự phân công trên băng ghế huấn luyện. HLV Kim Sang-sik tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia, còn quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh phụ trách U23 Việt Nam tại ASIAD.

Ngoài những cầu thủ được dành cho đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam còn thiếu nhiều nhân tố vì chấn thương. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào không thể góp mặt do chấn thương dây chằng. Khuất Văn Khang cũng chưa thể trở lại sau chấn thương cuối mùa giải 2025/26, từng khiến anh phải chia tay đội tuyển trước thềm ASEAN Cup.

Trong bối cảnh đó, những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Công Phương và Nguyễn Thanh Nhàn sẽ là chỗ dựa cho lực lượng trẻ. Trên hàng công, ban huấn luyện có các phương án Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD gồm 13 gương mặt thuộc lứa U21. Việc kết hợp lực lượng này với các cầu thủ giàu kinh nghiệm vừa phục vụ mục tiêu tại đại hội, vừa chuẩn bị nhân sự cho SEA Games 2027 và các giải đấu trẻ tiếp theo.

U23 Việt Nam dự kiến hội quân ngày 12/9, lên đường sang Nhật Bản một ngày sau. Đội nằm ở bảng C, lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9, cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu để giành vé vào tứ kết.

Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam tại ASIAD là vị trí thứ tư năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Ở kỳ đại hội tiếp theo, đội dừng bước tại vòng bảng.