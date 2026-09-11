U23 Việt Nam thay thủ môn trước thềm Asiad 20

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia Dortmund vs Paderborn
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Paderborn - SCP Paderborn
-
Bournemouth vs Brentford
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Hull City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Ipswich Town
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Elversberg vs Bayern Munich
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Napoli vs Bologna
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

U23 Việt Nam thay thủ môn trước thềm Asiad 20

Sự kiện: U23 Việt Nam Asiad 2026

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã triệu tập thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc lên đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản)

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc được gọi bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam thay cho Đình Hải bận nhiệm vụ ở CLB Hà Nội (ảnh Anh Đoàn)

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc được gọi bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam thay cho Đình Hải bận nhiệm vụ ở CLB Hà Nội (ảnh Anh Đoàn)

Nguyễn Bảo Ngọc thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An, được triệu tập bổ sung thay thế cho thủ môn Phạm Đình Hải bận làm nhiệm vụ cho CLB Hà Nội trong giai đoạn thi đấu Cúp Quốc gia.

Nguyễn Bảo Ngọc từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để chuẩn bị cho các trận đấu tại ASIAD 2026.

U23 Việt Nam thay thủ môn trước thềm Asiad 20 - 2

Trước đó, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết U23 Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng, đồng thời chỉ có 2 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào Asiad 20. Đội do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt do HLV Kim Sang-sik bận ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.

Mục tiêu của U23 Việt Nam tại Asiad 20 là vào tới tứ kết, đây đồng thời cũng là giải đấu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2027. Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam vì vậy gồm hầu hết là các gương mặt trẻ.

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, lịch bóng đá tuyển U23 Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, lịch bóng đá tuyển U23 Việt Nam mới nhất

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản. Dưới đây là lịch thi đấu mới nhất của U23 Việt Nam cùng toàn bộ các trận đấu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 12:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN