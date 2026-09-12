Mbappe khó chịu vì bị ví với "Độc tài", Mourinho bảo vệ Vinicius

Mourinho bảo vệ Vinicius

Real Madrid vừa có trận thắng 2-1 trước Inter Milan ở lượt đấu mở màn vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, những ngôi sao tấn công hàng đầu của "Đội bóng Hoàng gia" là Kylian Mbappe và Vinicius đều phải hứng chịu những tiếng la ó từ khán giả nhà tại sân Bernabeu. Bộ đôi cầu thủ từng bị chỉ trích vì khả năng hỗ trợ phòng ngự chưa đáp ứng kỳ vọng.

Mourinho bảo vệ Vinicius trước chỉ trích

Khi được hỏi về Vinicius trước thềm vòng 5 La Liga, HLV Jose Mourinho đã sử dụng một tục ngữ của Bồ Đào Nha để lý giải những chỉ trích mà cầu thủ người Brazil phải đối mặt.

"Trong tiếng Bồ Đào Nha, chúng tôi có một câu tục ngữ nói rằng người ta chỉ ném đá vào những cây có quả. Những gì Vini đã làm ở đây trong những năm qua - cậu ấy đã giành được bao nhiêu Champions League, ghi bao nhiêu bàn thắng? Những thành tích của cậu ấy đã tự nói lên tất cả, vì vậy cậu ấy là một cái cây sai quả và mọi người muốn lấy một phần từ Vini".

Mourinho cho rằng những thống kê hiện nay cho thấy Vinicius đang tiến rất gần đến phiên bản tốt nhất của chính mình: "Trong thời đại kỹ thuật số, khi chúng ta có quyền tiếp cận rất nhiều số liệu thống kê, chúng ta có thể thấy rằng cậu ấy đang tiến rất gần đến phiên bản tốt nhất của mình. Cậu ấy thậm chí đã lập một số kỷ lục. Những số liệu và thống kê mà cậu ấy có cho thấy chúng ta sẽ sớm được chứng kiến phiên bản tốt nhất của cậu ấy".

Mbappe cũng được Mourinho bảo vệ

Mourinho dành sự bảo vệ tương tự cho Mbappe, người nằm trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng năm nay sau khi ghi 42 bàn trong 44 trận cho Real Madrid mùa trước.

"Tôi muốn nhắc lại câu tục ngữ mà tôi đã nói trước đó. Cậu ấy là cái cây có rất nhiều quả. Rõ ràng, một cầu thủ ghi hơn 40 bàn cho một đội bóng thì không bao giờ là vấn đề. Tôi thấy Kylian đã cống hiến tất cả. Cậu ấy phòng ngự như một con thú, ngay cả khi không còn gì để cống hiến. Thái độ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Đối với tôi, được chứng kiến một cầu thủ như vậy là một niềm vui".

Mbappe không hài lòng vì bị ví với "độc tài"

Trong một diễn biến khác, Mbappe lên tiếng về một meme lan truyền trên mạng xã hội, trong đó anh được mô tả như một nhà độc tài mặc quân phục. Một số ý kiến cho rằng nó có thể xuất phát từ việc Mbappe từng kiện chủ một cửa hàng kebab vào năm 2024 vì sử dụng tên anh trong phần mô tả một món bánh. Một số người khác suy đoán meme liên quan đến mức độ ảnh hưởng mà Mbappe được cho là có tại Real Madrid cũng như đội bóng cũ PSG.

Mbappe không hài lòng về biệt danh "Độc tài"

Trả lời L'Equipe, Mbappe cho biết anh nhìn thấy khía cạnh hài hước nhưng đồng thời lo ngại việc so sánh này có thể gây ra hậu quả: "Một phần trong đó khá hài hước vì bạn có cảm giác rằng, với một số người, tất cả chỉ là trò vui. Nhưng cũng có phần không vui chút nào, bởi chúng ta biết kiểu người này đã gây ra những tổn hại như thế nào trong lịch sử.

Bị so sánh với những người đã làm hại người khác, hoặc những người đã gây ra đau khổ cho hàng triệu người, tôi không nghĩ trong đời mình từng làm điều gì như vậy. Một mặt, tôi biết điều đó được thực hiện theo cách nhẹ nhàng và không nhằm đi quá xa, nhưng có lẽ nó cho thấy sự thiếu nhận thức về chính trị và con người ở một số người".

Mbappe nói về biệt danh "Mobutu"

Mbappe cũng được hỏi về biệt danh "Mobutu", do đồng đội ở đội tuyển Pháp Ousmane Dembélé đặt cho anh. Biệt danh này lấy cảm hứng từ Mobutu Sese Seko, nhà độc tài từng giữ chức Tổng thống Congo, quốc gia được đổi tên thành Zaire trong thời gian ông cầm quyền từ năm 1965 đến 1997.

Mbappe bật cười khi nói về biệt danh này: "Ousmane, cậu ấy đúng là một người khác biệt. Cậu ấy tìm thấy nó trên mạng xã hội! Cậu ấy chỉ đang đùa thôi".