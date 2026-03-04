Ronaldo vẫn ở Al Nassr tập luyện bình thường, hỗn loạn thông tin chấn thương

Ronaldo chưa hề rời Saudi Arabia

Chiều ngày 3/3, giới truyền thông đồng loạt đưa tin siêu sao Cristiano Ronaldo đã rời Saudi Arabia trên chuyên cơ riêng cùng gia đình để tránh tình trạng bạo lực leo thang tại Trung Đông. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.

Ronaldo vẫn đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện của Al Nassr

Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn góp mặt cùng toàn đội Al Nassr trong buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với Neom vào cuối tuần này. Tuy nhiên, CR7 không được tập ngoài sân mà chỉ khởi động một mình trong phòng gym. Sau đó, Al Nassr đã ra thông báo về tình trạng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

"Cristiano Ronaldo đã bị đau ở phần gân kheo sau trận đấu với Al Fayha. Cậu ấy sẽ bắt đầu quá trình hồi phục và tình trạng sẽ được đánh giá theo ngày".

Trước đó, HLV Jorge Jesus cho rằng Ronaldo chỉ bị mỏi cơ trong buổi họp báo sau trận hôm thứ Bảy tuần trước. "Cậu ấy cảm thấy mỏi cơ. Chúng tôi đã dẫn trước và tôi không muốn mạo hiểm nên thay Ronaldo sớm. Đội ngũ y tế sẽ kiểm tra lại nhưng tôi nghĩ chỉ là mỏi cơ mà thôi".

Loạn thông tin chấn thương của Ronaldo

Ngay sau khi Al Nassr xác nhận Ronaldo bị đau, thông tin về chấn thương của siêu sao người Bồ Đào Nha trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân là bởi đội bóng của Saudi Arabia không đưa ra chính xác ngày trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Theo một số nguồn tin, vấn đề của Ronaldo gặp phải không lớn và cầu thủ này vẫn còn nguyên cơ hội ra sân vào cuối tuần này. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang giữ được thể trạng tuyệt vời. Theo thống kê từ Marca, CR7 chỉ phải ngồi ngoài 26 ngày (bao gồm cả vụ không ra sân mới đây) kể từ khi chuyển tới Saudi Arabia thi đấu.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khác lại tin rằng vấn đề của Ronaldo phức tạp hơn nhiều. Một nguồn tin từ Saudi Arabia cho biết CR7 sẽ lên chuyên cơ về Madrid nhưng không phải là để tụ họp với gia đình và sẽ tới gặp bác sĩ chuyên khoa để khám thêm về chấn thương gặp phải.

Tờ Marca của Tây Ban Nha chỉ ra quá trình của vấn đề. Đúng là ban đầu tất cả đều nghĩ chấn thương của CR7 là nhẹ nhưng tình hình không khả quan sau buổi kiểm tra ngày 3/3. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng có tiền sử chấn thương đầu gối trái dính phải ở mùa giải 2013/14.

Phía Al Nassr không nói rõ Ronaldo bị đau ở chân nào nhưng nếu là ở đầu gối trái, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn những lời thông báo rất nhiều. Nhất là khi cầu thủ này phải về Tây Ban Nha để kiểm tra lại.