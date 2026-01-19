Ánh Viên được khen 'ngày càng đẹp' khi chăm chút phong cách

Tham dự một sự kiện tuần qua, Ánh Viên nhận nhiều lời khen khi diện đầm cổ yếm ôm sát vóc dáng, kết hợp tóc buộc nửa đầu và lối trang điểm tông cam nude.

'Không nhận ra Ánh Viên, không nói tưởng mỹ nhân showbiz nào'; 'Là con gái chỉ cần biết để tâm ngoại hình là ai cũng xinh đẹp'; 'Bạn này có sẵn chiều cao, da bánh mật, theo phong cách quyến rũ rất phù hợp'... một số khán giả bình luận.

Ngồi cạnh Chi Pu, 'tiểu tiên cá' tự tin đọ sắc. Từ khi biết chăm chút cho vẻ ngoài, Ánh Viên được nhận xét ngày càng xinh đẹp.

Khi tham dự các sự kiện, kình ngư thích diện trang phục tông trắng. Váy đi tiệc phong cách tối giản, phom ôm cơ thể được Ánh Viên ưa chuộng.

Sau khi giải nghệ, 'tiểu tiên cá' vài lần lấn sân showbiz. Cô tham dự một số sự kiện, ghi hình Running Man Vietnam mùa 3. Cô được nhận xét ngày càng khác lạ so với thời là 'nữ hoàng đường đua xanh'.

Vận động viên sinh năm 1996 mặc đầm trắng trễ vai, kiểu dáng xòe nhẹ, kết hợp giày cao gót mũi nhọn tôn chiều cao trong một lần dự sự kiện.

Ánh Viên cho biết cô thấy mình chỉ khác trước nhờ biết trang điểm, làm điệu và chú ý tới cách ăn mặc hơn.

Người đẹp còn thích diện chân váy trắng xếp ly cùng sơ mi nhẹ nhàng.

Ánh Viên mặc đầm xếp ly trắng cùng blazer chụp hình trên đường phố châu Âu.

Dù mặc đồ nữ tính hơn, cô vẫn giữ sự thoải mái của một vận động viên với những kiểu áo khoác rộng, túi tote to bản.

Hồi 2023, Ánh Viên từng gây sốt mạng xã hội khi tiết lộ ảnh đón sinh nhật với bộ váy tông trắng. Cô thay đổi ngoại hình sau khi làm răng, giảm cân, chăm chút cho kiểu tóc và lối trang điểm.

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996, là VĐV giàu thành tích nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Cô giành 25 huy chương SEA Games, hai huy chương đồng Asiad, một huy chương vàng Olympic trẻ cùng vô số danh hiệu, kỷ lục ở đấu trường trong nước và khu vực. Cô là kình ngư duy nhất của Việt Nam dự ba kỳ Olympic liên tiếp vào các năm 2012, 2016, 2020. Cô giã từ đội tuyển quốc gia hồi cuối năm 2021 và nghỉ thi đấu một năm sau đó.