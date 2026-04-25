Alcaraz sai lầm khi "tự bắn vào chân", làm gì để lật ngược thế cờ trước Sinner?

Carlos Alcaraz chưa bao giờ là một tay vợt “bình thường”. Nhưng chính vì quá đặc biệt, mọi biến động trong sự nghiệp của anh cũng trở nên rõ ràng và gây tranh cãi hơn bao giờ hết. Sau giai đoạn bùng nổ đầu mùa 2026, tay vợt người Tây Ban Nha đang đối diện với những dấu hỏi lớn, từ phong độ, chấn thương cho đến quyết định mang tính bước ngoặt.

Sinner và Alcaraz đang tạo ra cuộc đua thành tích, đua thứ hạng rất hấp dẫn trong năm 2026

Sai lầm từ một quyết định lớn?

Huyền thoại người Ý Adriano Panatta, nhà vô địch Roland Garros 1976 không ngần ngại chỉ ra vấn đề: Alcaraz đã “mắc sai lầm” khi rời bỏ HLV Ferrero.

Nhận định này không phải không có cơ sở. Ferrero là người đặt nền móng toàn bộ hệ thống thi đấu của Alcaraz trong suốt 7 năm. Dưới bàn tay của cựu số 1 thế giới, Alcaraz giành 24 danh hiệu, trong đó có nhiều Grand Slam, đồng thời trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử lên ngôi số 1 ATP sau chức vô địch US Open 2022.

Việc chuyển sang làm việc với Samuel Lopez, gương mặt quen thuộc nhưng ít cá tính hơn Ferrero, ban đầu mang lại hiệu ứng tích cực. Alcaraz vô địch Australian Open 2026, hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22, một thành tích phi thường.

Nhưng sau đỉnh cao ấy, đồ thị phong độ bắt đầu đi xuống, vô địch Qatar Open rồi dừng bước ở bán kết Indian Wells, bị loại sớm tại Miami rồi thất bại trước Jannik Sinner ở chung kết Monte Carlo, dính chấn thương cổ tay, rút lui khỏi Barcelona và Madrid.

Đó không còn là hình ảnh của một “kẻ thống trị”, mà là một tay vợt đang mất dần sự ổn định.

Panatta nhấn mạnh: "Điều Alcaraz thiếu không phải kỹ năng, mà là định hướng và kỷ luật chiến thuật, thứ Ferrero từng kiểm soát rất chặt".

Người định hình tennis… đang bị bắt kịp

Điều thú vị là trong khi phong độ chững lại, ảnh hưởng của Alcaraz lên toàn bộ làng quần vợt lại chưa bao giờ lớn đến vậy.

Anh chính là người phá vỡ “chuẩn mực an toàn” của tennis hiện đại. Trong một thời đại thống trị bởi những cú đánh cuối sân nặng lực, Alcaraz đi theo hướng hoàn toàn khác, khi bỏ nhỏ liên tục để phá nhịp, chủ động lên lưới, kể cả từ những tình huống không thuận lợi, kết hợp serve-and-volley (giao bóng lên lưới vô lê) thứ từng bị xem là lỗi thời và tấn công đa dạng thay vì kiểm soát đơn thuần.

Hệ quả, các đối thủ buộc phải thay đổi. Sinner, tay vợt số 1 thế giới chính là minh chứng rõ nhất. Từng là hình mẫu của lối chơi ổn định và chính xác, Sinner đã phải tiến hóa khi lên lưới nhiều hơn, sử dụng drop shot thường xuyên, chấp nhận rủi ro thay vì chơi an toàn.

Chiến thắng của Sinner trước Alcaraz tại Monte Carlo 2026 cho thấy xu hướng chơi của "Carlitos" bị "Người băng" bắt kịp.

Sai lầm chí mạng của Alcaraz nằm ở đâu?

Không phải ở kỹ thuật. Không phải ở thể lực. Sai lầm lớn nhất của Alcaraz lúc này là mất đi lợi thế “không thể đoán trước”.

Trước đây, lối chơi của anh là một bài toán không có lời giải. Nhưng khi cả hệ thống ATP bắt đầu học theo, thích nghi và thậm chí tối ưu hóa chính phong cách đó, Alcaraz không còn là “dị biệt” nữa.

Zverev, Djokovic và nhiều tay vợt khác đã tìm ra cách đối phó bằng việc tăng cường tấn công lên lưới. Dữ liệu chiến thuật (từ Craig O’Shannessy) cho thấy, lên lưới giờ đây là lựa chọn hiệu quả, không còn là canh bạc.

Nói cách khác, Alcaraz đã thay đổi tennis, nhưng lại chưa kịp thay đổi chính mình lần thứ hai.

Sinner đang theo sát chiến thuật của Alcaraz, lúc này "Carlitos" cần phải thay đổi để thống trị

Alcaraz cần làm gì để “lật ngược thế cờ”?

Đây mới là câu hỏi quan trọng. Anh cần tái thiết hệ thống huấn luyện, không nhất thiết là quay lại với Ferrero. Việc quay lại với Juan Carlos Ferrero có thể là một lựa chọn, nhưng không phải duy nhất.

Có lẽ điều Alcaraz cần là một HLV có cá tính mạnh, có khả năng kiểm soát chiến thuật trong trận và cả sự khắt khe để giữ kỷ luật thi đấu. Samuel Lopez chuyên môn tốt, nhưng có lẽ Alcaraz cần nhiều hơn một “người đồng hành”, anh cần một “kiến trúc sư”.

Bên cạnh đó, "Carlitos" cần nâng cấp chính mình. Nếu phiên bản 1.0 là sự ngẫu hứng và sáng tạo, thì phiên bản tiếp theo cần chọn thời điểm tấn công chính xác hơn, không phụ thuộc quá nhiều vào biến hóa, không chỉ nhanh mà cần "chậm lại để thắng".

Phải tái tạo yếu tố bất ngờ, cần biến drop shot (bỏ nhỏ) thành “mồi nhử”, không phải vũ khí chính, kết hợp nhiều chiến thuật trong một trận đấu thay vì chơi theo cảm hứng, phát triển thêm các biến thể giao bóng và trả giao bóng.

Chăm sóc thể lực và phòng tránh chấn thương. Cổ tay là dấu hiệu cảnh báo. Lối chơi của Alcaraz tiêu tốn rất nhiều năng lượng và áp lực lên cơ thể. Nếu không điều chỉnh anh khó duy trì phong độ dài hạn và rất khó triển khai lối chơi đa dạng.