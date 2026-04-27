Bayern Munich cần bao nhiêu bàn để phá kỷ lục ghi 190 bàn 1 mùa giải của Barca?

Đường tới kỷ lục

Sức mạnh tấn công của Bayern Munich khiến không chỉ giải Bundesliga mà cả châu Âu phải kinh hồn bạt vía. Họ đã bị dẫn 0-3 bởi Mainz 05 hồi cuối tuần qua nhưng vẫn ngược dòng hiệp 2 thắng 4-3. Với trận thắng đó, Bayern đã có 113 bàn chỉ riêng ở Bundesliga, tiếp tục xác lập thêm kỷ lục mới về số bàn ghi được.

Bayern Munich đã có 113 bàn ở Bundesliga và 170 bàn ở mọi đấu trường mùa này

Và trước khi mùa giải kết thúc, họ sẽ có cơ hội để phá vỡ mọi kỷ lục để trở thành đội bóng châu Âu ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải. Số bàn thắng của họ tại Bundesliga đang đặt Bayern Munich mùa này đứng thứ 8 trong danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn nhất một mùa tính ở giải VĐQG, xếp trên họ là 3 mùa giải khác nhau của Barcelona (2016/17, 2012/13, 2011/12).

Đang giữ kỷ lục là Torino của mùa 1947/48 khi đã ghi 125 bàn. Đội hình Grande Torino (đa số tử nạn trong thảm họa Superga 1949), một trong những đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Italia, nổi tiếng với lối chơi tấn công vũ bão và họ có nhiều cầu thủ ghi bàn tới mức mùa đó họ thậm chí không có ai đoạt Vua phá lưới, nhưng tới 4 cầu thủ của họ ghi bàn ở con số hàng chục (trong đó 2 người ghi hơn 20 bàn), và 3 cầu thủ khác ghi 9 bàn.

Bayern như vậy cần ghi 12 bàn trong các trận Bundesliga còn lại để ngang bằng kỷ lục. Họ có 3 trận để làm điều này, lần lượt gặp Heidenheim, Wolfsburg và Koln, thì trong đó có 2 đội đang đứng cuối bảng và đội còn lại (Koln) cũng chỉ xếp thứ 14. Bayern tất nhiên sẽ giữ sức cho các trụ cột để đá với PSG ở Cúp C1, nên việc đạt mốc 12 bàn trở lên sẽ được dựa vào các dự bị và các cầu thủ trẻ.

Barcelona mùa 2011/12 với 190 bàn đang là đội có số bàn nhiều nhất một mùa giải ở mọi đấu trường

Vậy còn kỷ lục bàn thắng ghi nhiều nhất trong một mùa giải tính tất cả các đấu trường? Bayern đã ghi 170 bàn mùa này và họ sẽ cần tới 20 bàn để san bằng kỷ lục của Barcelona 2011/12 với 190 bàn. Để đạt được mục tiêu đó, Bayern sẽ cần đạt tối đa hiệu quả hỏa lực ở 6 trận tới, và có thể là 7 nếu vượt qua PSG để vào chung kết Champions League.

Tinh hoa hội tụ

Đây là một mùa giải bội thu bàn thắng cho Bayern khi họ có sự mạnh mẽ trên hàng công về mặt trình độ cá nhân, sự đồng đều trong chất lượng toàn bộ đội hình, lẫn sự phù hợp về đấu pháp của HLV Vincent Kompany. Nhà cầm quân người Bỉ đá với lối đá nặng về dâng cao pressing và chuyển trạng thái nhanh, do đó cả các trung vệ cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển bóng.

Harry Kane cầm trịch hàng công và hiện đã có 53 bàn ở mọi giải đấu (33 ở Bundesliga, 12 ở Cúp C1), trợ giúp cho anh là 2 tiền đạo cánh cực kỳ đẳng cấp Luis Diaz (25 bàn) & Michael Olise (19), bên cạnh đó Serge Gnabry ở vai trò hộ công cũng đã có 10 bàn. Sức mạnh của bộ ba này lớn tới mức đã có những đánh giá rằng đây rất có thể sẽ là 3 người bước lên bục nhận Quả bóng Vàng – Bạc – Đồng vào mùa thu năm nay.

Với Kane ở vị trí đá cắm, Bayern đã ghi bàn liên tục trong mùa giải này

Nhưng đằng sau họ cũng là một lực lượng hỗ trợ hùng hậu không kém. Nicolas Jackson dự bị cho Kane và đã ghi 10 bàn, trong khi thần đồng Lennarl Karl có 9 bàn từ vị trí “số 10”, khiến việc Jamal Musiala (5 bàn) vắng mặt không gây lo lắng gì. Hậu vệ biên Raphael Guerreiro tỏ ra rất có duyên trong khâu ghi bàn ở đội hình hiện tại khi đã có 6 bàn, còn Aleksandar Pavlovic với các pha đánh tuyến hai đã góp 4 bàn.

Tổng cộng đã có 19 cầu thủ Bayern lập công mùa này và khi gạt các thủ môn ra, có 11 cầu thủ đã ra sân cho Bayern mùa này mà không ghi bàn. Thực tế 11 cầu thủ đó thì tới 10 người là các cầu thủ trẻ (có 2 người thậm chí mới 16 tuổi) và chỉ Sacha Boey là người còn lại ở độ tuổi trưởng thành, nhưng anh này cũng nghỉ khá nhiều vì đau ốm trước khi được Galatasaray mượn.