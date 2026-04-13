Bạn gái Sinner nhan sắc tuyệt phẩm, gây sốt chung kết Monte Carlo 2026

Chung kết Monte Carlo Masters 2026 chứng kiến thêm một màn so tài đỉnh cao giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, và còn có thêm “điểm nóng” khác trên khán đài, đó là nhan sắc cuốn hút của bạn gái Sinner, người đẹp Laila Hasanovic.

Sinner vốn kín tiếng nhưng lần này không ngại công khai chuyện tình cảm với Laila Hasanovic

Trong bầu không khí rực lửa của trận đấu, nơi Sinner bước lên đỉnh vinh quang bằng chiến thắng thuyết phục (7-6, 6-3), hình ảnh anh tiến thẳng lên khán đài, ôm trọn đội ngũ và đặc biệt là cái ôm đầy cảm xúc với Hasanovic đã nhanh chóng lan truyền. Không chỉ là khoảnh khắc ăn mừng, đó còn là một trong những hình ảnh “đắt giá” nhất của giải đấu năm nay.

Nhan sắc “đốt cháy” khán đài Monaco

Ngay từ những ngày đầu giải, Laila Hasanovic đã thu hút mọi ánh nhìn. Người mẫu Đan Mạch, từng lọt chung kết Miss Universe Denmark 2019 xuất hiện với phong cách thời trang tinh tế, gợi cảm nhưng không phô trương, đúng chất “WAGs đẳng cấp” (bạn gái, vợ của ngôi sao thể thao) của thể thao đỉnh cao.

Trên khán đài Monte Carlo Country Club, Hasanovic không ngần ngại trước ống kính. Từng ánh mắt, nụ cười hay những khoảnh khắc dõi theo từng pha bóng của Sinner đều khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

Đáng chú ý, cô còn xuất hiện trong khu vực VIP cùng ngôi sao F1 George Russell và bạn gái Carmen Mundt, tạo nên một “box” toàn những gương mặt đình đám của làng thể thao, giải trí.

Hậu phương kín tiếng nhưng đầy sức hút của Sinner

Khác với nhiều tay vợt khác, Sinner luôn giữ đời tư ở mức kín đáo. Thậm chí, anh từng phủ nhận mối quan hệ với Hasanovic vào năm 2025, trước khi chính thức thừa nhận tình cảm sau chức vô địch Vienna Open.

“Tôi muốn bảo vệ những người thân khỏi sự chú ý quá mức”, Sinner từng chia sẻ.

Chính vì thế, mỗi lần Hasanovic xuất hiện đều trở nên đặc biệt. Không ồn ào, không phát ngôn gây chú ý, cô chọn cách đồng hành lặng lẽ, nhưng hiệu quả, khi luôn có mặt ở những thời khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của bạn trai.

Giống phong cách Sinner, bạn gái Laila cũng không quá ồn ào trước truyền thông

Từ “bóng hồng bí ẩn” đến tâm điểm truyền thông

Sự xuất hiện của Hasanovic tại Monte Carlo lần này mang nhiều ý nghĩa. Trước đó, cô đã bỏ lỡ chiến tích “Sunshine Double” của Sinner do bận công việc cá nhân. Nhưng tại Monaco, nơi Sinner sinh sống từ năm 2020 cô không vắng mặt.

Không chỉ cổ vũ, Hasanovic còn trở thành một phần của câu chuyện chiến thắng. Hình ảnh cô chăm chú theo dõi từng điểm số, rồi vỡ òa khi Sinner khép lại trận chung kết, đã tạo nên một lát cắt đầy cảm xúc giữa thể thao và đời sống cá nhân.

Khoảnh khắc Sinner ôm bạn gái sau chiến thắng cho thấy một tay vợt vốn lạnh lùng, kỷ luật, nay đã có thêm điểm tựa tinh thần rõ ràng trong hành trình chinh phục đỉnh cao.

Những hình ảnh đẹp về Laila tại Monte Carlo Masters 2026