Alcaraz ví các đối thủ như Federer, Sinner bình luận khiến fan lại tranh cãi

Không cần một lời công kích trực diện, làng quần vợt vẫn đủ “nhiệt” chỉ từ vài phát biểu tưởng chừng vô hại của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Nhưng khi đặt cạnh nhau, sự khác biệt trong tư duy thi đấu của hai ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận âm ỉ.

Fan lại so sánh vì họ thấy sự đối lập trong phát biểu của Alcaraz (bên phải) và Sinner (bên trái)

Alcaraz và cảm giác “đánh với Federer mỗi vòng”

Sau chuỗi phong độ thăng hoa đầu mùa, đỉnh điểm là danh hiệu tại Australian Open giúp hoàn tất Career Grand Slam, Alcaraz bước vào giai đoạn Sunshine Double (Indian Wells và Miami Open) với vị thế kẻ bị săn đuổi.

Tại Indian Wells Masters, tay vợt Tây Ban Nha gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận cảm giác “quá tải” trước áp lực từ đối thủ: “Đôi khi tôi thấy mệt vì cứ phải đối đầu với Roger Federer ở mọi vòng. Ai cũng chơi ở đẳng cấp điên rồ”.

Một câu nói mang tính ví von, nhưng đủ để lột tả thực tế, khi bạn đứng trên đỉnh, mọi đối thủ đều chơi trận hay nhất đời họ.

Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ, chính Alcaraz lại không duy trì được sự ổn định đó. Anh dừng bước ở bán kết Indian Wells trước Daniil Medvedev, rồi tiếp tục gây thất vọng khi bị Sebastian Korda loại sớm tại vòng 3 Miami Open.

Sinner: Lạnh lùng, tối giản và… gây bão

Trong khi Alcaraz nói về áp lực, Sinner lại chọn cách tiếp cận gần như đối lập. Sau chiến thắng trước Alex Michelsen ở vòng 4 Miami Open, tay vợt người Ý đưa ra quan điểm ngắn gọn đến mức… lạnh lùng: “Tôi đối xử mọi đối thủ như nhau. Nếu họ chơi hay hơn, bạn phải chấp nhận”.

Không ẩn dụ. Không cảm xúc. Không “Federer hóa” đối thủ. Chỉ có sự thừa nhận đơn giản, tốt hơn thì thắng.

Chính sự tối giản đó lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người cho rằng đây là cú “đáp trả nhẹ” nhắm vào Alcaraz, dù Sinner không hề nhắc tên.

Hàng loạt bình luận xuất hiện theo hai thái cực quen thuộc, một bên ca ngợi Sinner “đẳng cấp, khiêm tốn, không than vãn”, bên còn lại cho rằng việc so sánh là khập khiễng, bởi mỗi tay vợt có cách thể hiện cảm xúc khác nhau.

Điểm đáng nói không nằm ở vài câu quote, mà ở cách hai tay vợt định nghĩa cuộc chơi. Nếu như Alcaraz cảm xúc, bùng nổ, nhìn trận đấu như một cuộc chiến đỉnh cao liên tục, thì Sinner kiểm soát, thực dụng, xem mọi thứ là bài toán cần giải.

Sự khác biệt này không mới, nhưng trong bối cảnh cả hai đang cạnh tranh vị trí số 1 và danh hiệu lớn, từng phát ngôn nhỏ đều bị soi rất kĩ.

Hiện tại, Sinner đang tiến sâu tại Miami Open và nuôi tham vọng hoàn tất Sunshine Double (vô địch Indian Wells và Miami Open).