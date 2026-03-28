Sinner đạt kỳ tích lịch sử, rộng cửa vô địch Miami Open & tạo đà hạ bệ Alcaraz

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại Miami Open 2026, khi vượt qua Alexander Zverev 6-3, 7-6(4) ở bán kết để tiến vào chung kết, mở ra cơ hội hoàn tất “Sunshine Double” và áp sát Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP.

Sinner đang tạo sức ép lớn phía sau tay vợt số 1 thế giới Alcaraz

Kỷ lục và phong độ khủng khiếp

Chiến thắng trước Zverev là trận thắng bán kết thứ tư liên tiếp tại Miami, giúp Sinner kéo dài chuỗi 32 set thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, đồng thời trở thành người đầu tiên trong lịch sử ATP (từ 1990) vào chung kết 3 giải Masters 1000 liên tiếp mà không thua set nào, một thành tích chưa từng có.

Không những thế, Sinner còn lập một kỷ lục đáng kinh ngạc khác, chỉ mất 26 lần chơi vòng chính để có 10 lần lọt vào chung kết Masters 1000 trên sân cứng, chỉ nhiều hơn Andre Agassi (25), minh chứng cho tốc độ trưởng thành vượt trội của tay vợt Ý ở đấu trường sân cứng.

Phong độ của Sinner là hoàn hảo ở trận bán kết Miami Open vừa qua, thắng 79% điểm giao bóng 1, ghi 15 ace, cứu cả hai break point đối mặt và thắng 7 trận liên tiếp trước Zverev, trong đó có hai trận năm nay, nâng thành tích đối đầu lên 8-4.

Áp sát Alcaraz và gặp Lehecka ở chung kết Miami Open

Với 12.050 điểm ATP hiện tại, Sinner đang rút ngắn khoảng cách với Carlos Alcaraz xuống còn 1.190 điểm, mở ra cơ hội đua tranh ngôi số 1 thế giới. Nếu giành chiến thắng chung kết Miami trước Jiri Lehecka, người vừa thắng 6-2, 6-2 trước Arthur Fils để có lần đầu tiên vào chung kết Masters 1000, Sinner sẽ tiến lên 12.400 điểm.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Sinner không bảo vệ điểm nào ở giai đoạn này năm ngoái, trong khi Alcaraz phải bảo vệ 1.000 điểm từ chiến thắng tại Monte-Carlo 2025. Như vậy, Sinner vừa tạo áp lực trực tiếp, vừa đặt mình vào vị thế có thể vượt lên nếu tiếp tục duy trì phong độ trên sân đất nện Monte-Carlo và Madrid Masters sắp tới.

Lehecka đang chơi rất hay nhưng Sinner là đối thủ rất khó bị đánh bại

Jiri Lehecka đã vào chung kết Masters 1000 lần đầu tiên mà không để thua game giao bóng nào trong năm trận vừa qua, trở thành người đầu tiên làm được điều này kể từ Novak Djokovic ở Shanghai 2018. Tay vợt 24 tuổi thắng 6-2, 6-2 trước Fils, nâng thứ hạng ATP lên số 14 và sẽ tiến lên 12 nếu đăng quang.

Trận chung kết Miami Open (dự kiến vào 2h, 30/3) là nơi Sinner hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ hai liên tiếp mà còn là bước ngoặt trong cuộc đua số 1 thế giới.

Nếu đánh bại Lehecka, Sinner sẽ hoàn tất “Sunshine Double” (vô địch cả Miami Open và Indian Wells), tạo sức ép cực lớn lên Alcaraz trước mùa giải đất nện.