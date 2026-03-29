Sinner - Alcaraz bị cho "may hơn khôn" so với thời kỳ "BIG 3" thống trị

Trong quãng chuyển giao của quần vợt nam thế giới, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang tạo nên một “trật tự mới” với sự thống trị gần như tuyệt đối ở các giải đấu lớn. Nhưng cùng với hào quang, những tranh cãi cũng âm ỉ xuất hiện, nhiều người đặt câu hỏi liệu bộ đôi này có thực sự vĩ đại, hay chỉ đang hưởng lợi từ một giai đoạn “dễ thở” hơn so với kỷ nguyên của “BIG 3”?

Sincaraz (tên chơi chữ của Sinner và Alcaraz) tài năng và may mắn song hành?

Thống trị tuyệt đối, nhưng chưa thuyết phục hoàn toàn

Sinner và Alcaraz đã cùng nhau thâu tóm 9 danh hiệu Grand Slam gần nhất, kể từ sau chức vô địch US Open 2023 của Novak Djokovic. Riêng Alcaraz, với danh hiệu Australian Open đầu năm nay, đã trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập 4 Grand Slam.

Những con số này đủ để đặt họ cạnh những tượng đài như Roger Federer, Rafael Nadal hay Djokovic (nhóm "BIG 3"). Tuy nhiên, theo HLV giàu kinh nghiệm Jamie Delgado, bối cảnh cạnh tranh hiện tại là yếu tố cần được đặt lên bàn cân.

“Cách đây 10-15 năm, nhóm dẫn đầu không chỉ có Federer, Nadal, Djokovic mà còn có Andy Murray. Và ngay phía sau họ là những cái tên đủ sức lật đổ bất cứ lúc nào như Juan Martin Del Potro, Stan Wawrinka hay Tomas Berdych”, Delgado nhận định.

"BIG 3" trước đó được cho là phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khó chịu hơn Sincaraz hiện tại

“Dễ thở” ở đỉnh cao?

Luận điểm gây tranh cãi nằm ở chỗ, tầng lớp thách thức ở bán kết và chung kết hiện tại không còn sắc bén như trước. Khi “BIG 3” còn đỉnh cao, ngay cả top 5-10 cũng đủ sức tạo ra những trận chiến kinh điển kéo dài 5 set.

Trong khi đó, Sinner và Alcaraz lại đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước nhóm bám đuổi hiện tại như Alex De Minaur, Taylor Fritz hay Ben Shelton. Điều này mang lại lợi thế chuyên môn và tạo ra ưu thế tâm lý rõ rệt mỗi khi bước vào các vòng đấu quyết định.

Nhưng mặt bằng chung lại khốc liệt hơn

Nghịch lý nằm ở chỗ, dù top đầu có thể “dễ thở” hơn, nhưng toàn bộ hệ thống ATP lại khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Delgado chỉ ra rằng những tay vợt hạng 30-50 hiện nay có trình độ đồng đều và thể lực vượt trội, khiến các vòng đầu không còn là “cuộc dạo chơi”.

Nói cách khác, nếu Federer hay Nadal từng có thể “khởi động nhẹ nhàng” ở tuần đầu Grand Slam, thì Sinner và Alcaraz buộc phải duy trì phong độ cao ngay từ trận mở màn. Sự ổn định chứ không chỉ đỉnh cao đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Những vết rạn đầu tiên

Dù thống trị Grand Slam, bộ đôi này không phải bất khả chiến bại. Jakub Mensik từng đánh bại Sinner tại Qatar, trong khi Alcaraz liên tiếp gục ngã trước Daniil Medvedev và Sebastian Korda ở Indian Wells và Miami.

Những cú sảy chân đó cho thấy khoảng cách đang dần thu hẹp. Tuy nhiên, đánh bại Sinner hoặc Alcaraz trong một trận Grand Slam 5 set vẫn là bài toán gần như chưa có lời giải với phần còn lại của tour.

Thời thế hay thực lực?

Việc so sánh giữa hai thế hệ luôn khập khiễng, nhưng không vô nghĩa. Sinner và Alcaraz rõ ràng là những tài năng kiệt xuất, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ huyền thoại nào nếu xét về kỹ năng thuần túy.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở độ dày của sự cạnh tranh ở đỉnh cao. Nếu “BIG 3” phải chiến đấu trong một “rừng hổ”, thì Sinner và Alcaraz có thể đang thống trị một “đỉnh núi” ít đối thủ ngang tầm hơn.

Và chính điều đó khiến câu hỏi “may hơn khôn?” vẫn sẽ còn được nhắc lại, ít nhất cho đến khi thế hệ bám đuổi thực sự đủ sức lật đổ họ ở những sân khấu lớn nhất.