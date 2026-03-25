Sinner san bằng kỷ lục Federer - Alcaraz, ngày càng "đáng sợ" ở Miami Open

Jannik Sinner đang biến Miami Open 2026 thành sân khấu của riêng mình. Tiến vào tứ kết, tay vợt số 2 thế giới gửi đi một thông điệp đáng gờm, anh vẫn thắng, ngay cả khi chưa chơi thứ tennis tốt nhất.

Chiến thắng 7-5, 7-6 trước Alex Michelsen không phải màn trình diễn áp đảo, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh của Sinner. Bị dẫn 2-5 ở set hai, tay vợt người Ý vẫn lật ngược tình thế bằng sự lạnh lùng và hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Sinner biết cách thắng trong ngày mà anh không có phong độ cao nhất

“Giao bóng đã giúp tôi rất nhiều, đặc biệt ở những thời khắc quan trọng. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, tôi cần cải thiện ở những pha bóng cuối sân”, Sinner thẳng thắn sau trận. Khắc phục điểm yếu để hoàn thiện bản thân, đó là yếu tố đang giúp anh tiến gần hơn tới đẳng cấp của những tay vợt vĩ đại.

San bằng kỷ lục, gia nhập nhóm huyền thoại

Chuỗi 28 set thắng liên tiếp tại Masters 1000 của Sinner là con số biết nói. Anh chính thức vượt qua hàng loạt cột mốc lớn, đồng thời đặt mình ngang hàng với những tượng đài như Roger Federer, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz về chuỗi trận thắng tại “Sunshine Double”.

Kể từ năm 2000, anh trở thành tay vợt thứ tư giành từ 15 chiến thắng liên tiếp ở chuỗi giải “Sunshine Double” (Indian Wells, Miami), sánh ngang với những huyền thoại như Roger Federer, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.

Tay vợt người Ý cũng cho thấy tốc độ thăng tiến đáng kinh ngạc ở hệ thống Masters 1000. Với 20 lần vào tứ kết chỉ sau chưa đầy 40 lần góp mặt ở vòng chính, Sinner trở thành cái tên thứ năm trong lịch sử đạt cột mốc này nhanh đến vậy, sau Stefan Edberg, Rafael Nadal, Pete Sampras và Novak Djokovic.

Điểm đáng sợ nhất của Sinner lúc này không nằm ở những cú đánh, mà ở tư duy thi đấu. Trước Michelsen, anh thắng 38/42 điểm giao bóng một (90%), nhưng lại thừa nhận bản thân chưa đạt phong độ cao nhất.

“Tôi không cảm thấy mình chơi thứ tennis tốt nhất hôm nay, nên tôi phải tìm cách khác để vượt qua”, Sinner nói.

Đó là khác biệt giữa một tay vợt giỏi và một nhà vô địch lớn. Khi không đạt đỉnh cao, anh vẫn có phương án B, điều mà rất ít người làm được một cách ổn định.

Hành trình hoàn thiện: Từ tài năng thành “cỗ máy chiến thắng”

Sinner hiện đã thắng 28 trận liên tiếp trước các tay vợt Mỹ, đồng thời lọt tứ kết Miami trong cả 5 lần tham dự đầu tiên, thành tích chỉ Yannick Noah và Stefan Edberg từng làm được.

Nhưng những con số chỉ là bề nổi. Điều thực sự đáng chú ý là cách Sinner tiến hóa, từ một tay vợt giàu tiềm năng thành người kiểm soát trận đấu bằng sự ổn định và kỷ luật chiến thuật.

Anh hiểu rõ điểm mạnh của mình, thừa nhận điểm yếu, và quan trọng hơn, biết cách chiến thắng trong những ngày không hoàn hảo.

Đối thủ của Jannik Sinner tại tứ kết sẽ là Frances Tiafoe, tay vợt người Mỹ mà anh đang dẫn 4-1 về đối đầu. Với hai chiến thắng liên tiếp trước Tiafoe gần đây cùng phong độ ấn tượng hiện tại, Sinner có cơ sở để tự tin hướng tới tấm vé bán kết ở trận đấu dự kiến diễn ra ngày 27/3.