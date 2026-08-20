Alcaraz nhận tối hậu thư, bỏ US Open 2026 nếu không sẽ thành "phế nhân"

Tổn thương nghiêm trọng ở vùng lưng đang đặt sự nghiệp của Carlos Alcaraz trước một ngã rẽ định mệnh. Nhiều chuyên gia y tế và cựu danh thủ quần vợt đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo tay vợt người Tây Ban Nha phải lập tức rút lui khỏi US Open 2026, bằng không anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ tàn phá cơ thể vĩnh viễn.

Alcaraz đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại US Open, nhưng sức khỏe mới là ưu tiên hàng đầu

Lời cảnh báo đanh thép từ giới chuyên môn

Chấn thương viêm bao gân cổ tay dai dẳng kết hợp với những tổn thương vùng lưng nghiêm trọng đang biến mùa giải 2026 của Carlitos thành một cơn ác mộng. Kể từ khi phải rút lui liên tiếp khỏi Roland Garros, Wimbledon và mới nhất là Cincinnati Open, nhà đương kim vô địch US Open vẫn chưa thể tìm lại thể trạng tốt nhất.

Trước ý định cố gắng trở lại New York để bảo vệ ngai vàng, Alcaraz đã phải nhận những phản ứng gay gắt từ giới chuyên môn.

Cựu tay vợt số 4 thế giới Jose Luis Clerc thẳng thắn đưa ra "tối hậu thư": "Carlos phải hiểu rằng cậu ấy mới ngoài 20 tuổi. Việc ép bản thân thi đấu 5 set tại một giải Grand Slam khốc liệt như US Open khi chưa hồi phục 100% là hành động tự sát. Nếu không dừng lại ngay bây giờ, cậu ấy sẽ tự hủy hoại tương lai và có nguy cơ thành một "phế nhân" thể thao đúng nghĩa".

Đồng quan điểm, chuyên gia Greg Rusedski cũng nhấn mạnh mặt sân cứng của Flushing Meadows cùng thời tiết nắng nóng tại Mỹ sẽ là "mồ chôn" hệ xương khớp của Alcaraz nếu anh tiếp tục mạo hiểm.

Áp lực điểm số và canh bạc sự nghiệp

Về phía ban huấn luyện của Alcaraz, áp lực đè nặng lên vai tay vợt trẻ này là không hề nhỏ. Với tư cách là nhà vô địch của giải đấu vào năm 2025, việc rút lui đồng nghĩa với việc Alcaraz sẽ bị trừ toàn bộ 2.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ATP, khiến anh tụt hạng sâu và mất đi vị thế hạt giống trong tương lai.

Hiện tại, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn đang nỗ lực tập ép tiến độ tại quê nhà Murcia với hy vọng có một "phép màu" y tế. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa thể thao hàng đầu đều khuyến cáo rằng cấu trúc cổ tay và cơ lưng của anh cần ít nhất 3 tháng nghỉ ngơi hoàn toàn thay vì những bài tập đối kháng cường độ cao.

Quyết định cuối cùng sẽ được Alcaraz và đội ngũ y tế đưa ra ngay trước thềm lễ bốc thăm vòng đấu chính thức. Tuy nhiên, đứng giữa danh hiệu ngắn hạn và cả sự nghiệp dài phía trước, tay vợt 23 tuổi buộc phải có sự lựa chọn khôn ngoan để không phải trả cái giá quá đắt.