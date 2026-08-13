Sốc Alcaraz chấn thương nguy cơ bỏ US Open, bị nghi ngờ trầm cảm

Quá trình hồi phục chấn thương kéo dài

Carlos Alcaraz đã phải tạm xa các sân đấu quần vợt chuyên nghiệp từ tháng 4 sau khi gặp chấn thương tại giải Barcelona Open. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh bị viêm bao gân ở vùng cổ tay phải. Do tiến độ hồi phục diễn ra tương đối chậm, tay vợt 23 tuổi đã liên tiếp lỡ hẹn với hai giải đấu lớn trước đó là Roland Garros và Wimbledon.

Alcaraz được đội ngũ y tế chăm sóc cổ tay trong quá trình thi đấu tại Barcelona Open

Việc tiếp tục rút lui khỏi Cincinnati Masters giải đấu được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhất trước thềm US Open khiến phong độ của Alcaraz bị đặt dấu hỏi. Do không có cơ hội thi đấu cọ xát trong suốt hơn 4 tháng qua, việc bước ngay vào một giải Grand Slam với thể thức 5 set đấu sẽ mang lại rất nhiều thử thách về mặt thể lực. Dù vậy, Alcaraz hiện vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại New York và đang nỗ lực tập luyện nhằm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất.

Những nhận định xung quanh trạng thái tinh thần

Trong bối cảnh tay vợt người Tây Ban Nha đang tập trung chữa trị chấn thương, ông Gianni Daniele, Chủ tịch Ủy ban Y tế và Chống Doping của Liên đoàn Quần vợt Ý, đã có những chia sẻ đáng chú ý trên tờ la Repubblica. Ông Daniele nhận định rằng khoảng thời gian dài không thể thi đấu có thể đang tạo ra những áp lực vô hình lên tâm lý của cựu số 1 thế giới.

Cụ thể, ông Gianni Daniele phát biểu: "Thông tin về mức độ chấn thương cổ tay của Alcaraz chưa được công bố hoàn toàn chi tiết. Hiện tại đang xuất hiện một số đồn đoán cho rằng cậu ấy đang gặp phải rào cản về mặt tâm lý. Việc gặp khó khăn trong việc tìm lại cường độ thi đấu đỉnh cao có thể đã dẫn đến sự giảm sút về sự tự tin, tạo ra một vòng lặp khiến cậu ấy chưa thể phục hồi trạng thái tốt nhất như trước đây".

Những phát biểu mang tính suy đoán này ngay lập tức nhận về sự phản ứng từ giới truyền thông. Ký giả quần vợt Jose Moron bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng việc một quan chức y tế thuộc liên đoàn quốc gia khác đưa ra nhận định cá nhân về sức khỏe tinh thần của một vận động viên khi chưa có bằng chứng rõ ràng là điều không nên.

Người hâm mộ kỳ vọng Carlitos sẽ trở lại tại US Open 2026

Kỳ vọng vào sự trở lại

Trước khi gặp chấn thương cổ tay, Alcaraz đã có giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng khi đánh bại Novak Djokovic để lên ngôi vô địch tại Australian Open, qua đó chính thức hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp.

Hiện tại, phía Alcaraz và ban huấn luyện của anh chọn cách im lặng trước các tin đồn để tập trung tối đa vào giáo án phục hồi. Người hâm mộ vẫn đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào sức trẻ và tinh thần lạc quan vốn có của Alcaraz, hy vọng anh sẽ sớm vượt qua giai đoạn thử thách này để cống hiến những trận cầu đỉnh cao tại Flushing Meadows.