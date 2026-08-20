Huyền Dior nóng bỏng thi pickleball, người đẹp Loan Barbie khoe dáng trong phòng gym

🆕 Huyền Dior lần đầu thi pickleball, nóng bỏng hút ánh nhìn

Mới đây, gymer nổi tiếng Huyền Dior gây chú ý khi xuất hiện tại một giải pickleball phong trào dành cho nghệ sĩ diễn ra ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1998 trực tiếp tranh tài ở một giải đấu pickleball.

Huyền Dior có lần đầu thi đấu ở giải pickleball

Dù không thể vượt qua vòng bảng, Huyền Dior vẫn để lại dấu ấn nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ được duy trì sau nhiều năm tập luyện thể thao.

Chia sẻ sau giải, Huyền Dior thừa nhận cô chưa thể hiện được đúng khả năng vì tâm lý hồi hộp khi bước vào thi đấu.

“Đây là giải pickleball đầu tiên mà tôi tham gia tranh tài nên còn khá tâm lý. Tôi với đồng đội cũng chưa có được sự ăn ý cần thiết để phối hợp tốt trong các pha bóng. Dù đã có những giờ phút giao lưu rất vui nhưng tôi chưa hài lòng về kết quả. Tôi chắc chắn sẽ tập luyện nhiều hơn, cải thiện vấn đề tâm lý để làm tốt hơn ở các giải sau”, Huyền Dior chia sẻ.

Người đẹp làng gym gây chú ý với vóc dáng nóng bỏng

Người đẹp cho biết vì quá hồi hộp, cô gần như không phát huy được những điểm mạnh vốn có như khả năng phản xạ hay xử lý kỹ thuật. Sau giải đấu đầu tiên, Huyền Dior đặt mục tiêu cải thiện cả chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Hiện tại, cô duy trì lịch tập khá đều đặn với khoảng 3 buổi pickleball và 3 buổi gym mỗi tuần.

Huyền Dior, tên thật Bùi Khánh Huyền, là một gymer và HLV Fitness được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với hơn 600.000 người theo dõi. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng vóc dáng săn chắc, người đẹp từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025.

🔥 Loan Barbie tăng tốc trong phòng gym

Trong khi đó, người đẹp làng chạy Loan Barbie thời gian gần đây cũng tích cực xuất hiện trong phòng gym. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video tập luyện với cường độ cao.

Loan Barbie thu hút ánh nhìn trong phòng gym

Đáng chú ý, Loan Barbie đẩy mạnh việc tập gym sau khi lần đầu tiên phải nhận kết quả “DNF” (không hoàn thành cuộc đua) tại giải địa hình Hà Nội Mountain Trail hồi cuối tháng 4 năm nay.

Sau nhiều năm gắn bó với chạy bộ và các giải địa hình, Loan Barbie sở hữu vóc dáng săn chắc, cân đối. Những hình ảnh tập luyện trong trang phục thể thao bó sát giúp cô tiếp tục nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Không chỉ hướng đến việc duy trì hình thể, Loan Barbie cho biết mục tiêu quan trọng hơn hiện tại là cải thiện thể lực và sức bền. Người đẹp dành cả tuần cho các buổi tập gym nhằm chuẩn bị cho Vietnam Mountain Marathon (VMM) tại Sa Pa vào cuối năm nay. Đây là giải đấu mà cô đã đăng ký tham gia và đang hướng tới sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Loan Barbie cũng cho biết hiện tại cô không còn tham dự quá nhiều giải chạy như trước. Thay vào đó, người đẹp lựa chọn những giải đấu phù hợp và dành nhiều thời gian chuẩn bị trước mỗi lần tranh tài.