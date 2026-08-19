Alcaraz ra quyết định về US Open, Djokovic gặp họa vì không tiêm vaccine Covid?

Cincinnati Open 2026 để lại nhiều dấu hỏi khi Novak Djokovic vật lộn với vấn đề sức khỏe, trong lúc Carlos Alcaraz vẫn chưa chốt khả năng dự US Open (khởi tranh từ 30/8) sau thời gian dài điều trị chấn thương cổ tay.

Djokovic kiệt sức trong trận thua sốc trước Tirante tại Cincinnati

Djokovic gục ngã, chuyện vaccine Covid lại được đào lại

Djokovic trải qua trận đấu đáng quên tại Cincinnati khi để Thiago Agustin Tirante ngược dòng thắng 2-6, 6-4, 6-4. Tay vợt Serbia gặp vấn đề thể lực nghiêm trọng trong điều kiện nóng ẩm, phải nhận chăm sóc y tế và có thời điểm nôn ói bên ngoài sân.

Sau trận, Djokovic tiết lộ anh đang phải đối phó với một vấn đề sức khỏe kéo dài nhiều năm và tình trạng này đặc biệt gây khó khăn trong điều kiện nóng ẩm. Tay vợt 39 tuổi cũng bỏ ngỏ khả năng đây là lần cuối anh góp mặt tại Cincinnati.

Những chia sẻ của Djokovic lập tức kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến tiếp tục đào lại quyết định không tiêm vaccine Covid-19 của anh trong quá khứ, thậm chí đưa ra giả thuyết về khả năng hậu Covid liên quan đến tình trạng hiện tại.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán trên mạng, không phải kết luận y khoa được xác nhận. Djokovic cũng không khẳng định vấn đề sức khỏe hiện tại có liên quan đến Covid-19 hay việc không tiêm vaccine.

Điều đáng quan tâm hơn là thất bại trước Tirante khiến bài toán thể lực của Djokovic trở nên rõ ràng hơn khi US Open đang đến gần. Mục tiêu lớn nhất của tay vợt Serbia vẫn là Grand Slam, nơi anh hướng tới danh hiệu lớn thứ 25 trong sự nghiệp.

Alcaraz vẫn chạy đua với thời gian trước thềm US Open

Alcaraz cân nhắc phương án đặc biệt trước US Open

Trong khi đó, Alcaraz vẫn đang chạy đua với thời gian để trở lại sau chấn thương cổ tay phải khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 4.

Tay vợt Tây Ban Nha đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng và tiếp tục vắng mặt tại Cincinnati để ưu tiên quá trình hồi phục. Hiện Alcaraz đang tập luyện cùng Holger Rune tại Murcia, nhưng cả hai vẫn chưa xác nhận chắc chắn khả năng thi đấu tại US Open.

Một phương án đáng chú ý được nhắc tới là Alcaraz có thể tham dự nội dung đôi nam nữ nếu nhận được suất đặc cách. Đây sẽ là cách để nhà vô địch US Open kiểm tra cảm giác thi đấu và thể trạng trong môi trường thực tế, thay vì lập tức bước vào những trận đơn 5 set khắc nghiệt.

Dẫu vậy, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tình trạng cổ tay của Alcaraz trong những ngày tới. Các nguồn tin hiện tại đều cho thấy anh đang ở giai đoạn quan trọng trước khi chốt kế hoạch tại New York.