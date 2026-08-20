Lộ danh sách "bất khả xâm phạm" tại Real, Arnold dễ thành "vật tế thần" của Mourinho

Những cầu thủ "bất khả xâm phạm" dưới thời Mourinho

Real Madrid chuẩn bị bước vào mùa giải mới và HLV Jose Mourinho đã hoàn tất việc lên bộ khung đội hình. Theo tờ AS, ông thầy người Bồ Đào Nha đã lên danh sách những cầu thủ thuộc diện “bất khả xâm phạm” tại sân Bernabeu vào lúc này. 4 cái tên đầu tiên hầu như ai cũng đoán được nếu như theo dõi tình hình của đội bóng những năm qua.

6 cầu thủ thuộc diện "bất khả xâm phạm" tại Real Madrid lúc này

Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior và Yan Diomande chắc chắn là những tên đứng đầu trong danh sách ưu tiên của “Người đặc biệt”. Đây được coi là 4 nhân tố chính của Real Madrid trong vài năm tới.

Tiếp theo là Valverde và Tchouameni. Mặc dù hai cầu thủ này có xích mích ở mùa giải trước nhưng Mourinho tin rằng có thể hàn gắn lại mối quan hệ. Ông thầy người Bồ Đào Nha nổi tiếng thích những tiền vệ có khả năng hoạt động cường độ cao và cả hai cầu thủ kể trên đều đáp ứng tốt yêu cầu này.

Arnold dễ thành "dê thế tội"

Ở chiều hướng ngược lại, nhiều nguồn tin cho rằng Trent Alexander Arnold nhiều khả năng sẽ trở thành “con dê thế tội” đầu tiên dưới thời Jose Mourinho. Đầu tiên, phong cách chơi của cầu thủ người Anh được đánh giá là không hợp ý với “Người đặc biệt”.

Arnold dễ trở thành "dê thế tội"

Arnold có xu hướng dâng cao tấn công nên phòng ngự khá kém. Khả năng tranh chấp tay đôi của cầu thủ này cũng không được đánh giá cao. Trong khi đó, Mourinho thường thích những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt ở hai cánh. Tân binh Denzel Dumfries nhiều khả năng sẽ hợp ý ông thầy người Bồ Đào Nha hơn.

Thứ hai, điểm mạnh nhất trong lối chơi của Arnold là những đường phất dài hoặc những quả tạt bóng. Hàng công của Real Madrid hiện tại không phù hợp với lối chơi ấy. Ngay từ mùa trước, Arnold đã phần nào cho thấy sự lạc lõng trong lối chơi tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Thứ ba, Arnold khó lòng tìm được chỗ đứng trong đội hình Real Madrid hiện tại. Không thể cạnh tranh vị trí hậu vệ phải, hậu vệ người Anh cũng khó lòng được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi vốn đã chật chội lại có thêm sự xuất hiện của Camavinga. Arnold cũng chưa bao giờ cho thấy khả năng chuyển sang cánh đối diện chơi.

Quan trọng nhất là Arnold tới Real Madrid với giá 0 đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc Mourinho “bỏ quên” hậu vệ người Anh, chủ tịch Florentino Perez cũng không cảm thấy vấn đề gì. Tất nhiên, Arnold có thể tránh câu chuyện này nếu như vượt qua chính bản thân mình, phòng ngự tích cực hơn, tập luyện siêng năng. Tuy nhiên, điều đó rất khó xảy ra.