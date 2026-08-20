Rực lửa tennis Cincinnati Open: Zverev thua ngược cay đắng, Swiatek tiến bước dễ dàng
(Tin thể thao, tin tennis) Zverev có ngày thi đấu đáng thất vọng ở vòng 4 Cincinnati Open 2026. Trong khi đó, Swiatek thể hiện đẳng cấp vượt trội.
Zverev thua ngược cay đắng
Zverev cho thấy khí thế rất lớn khi chạm trán Tommy Paul ở vòng 4 Cincinnati Open 2026. Tay vợt người Đức giành chiến thắng ở set 1 với tỷ số 6-4.
Tưởng chừng kết quả đó giúp Zverev trải qua ngày thi đấu thành công, nhưng không. Tommy Paul chơi quật cường kể từ set 2 và khiến Zverev phải bước vào loạt tie-break cân não. Ở loạt đấu này, Zverev thua 6-8.
Zverev gây thất vọng lớn
Sang set đấu thứ 3, Zverev lại gặp khó khăn. Tay vợt người Đức có break point trước, nhưng sau đó lại bị đối thủ bẻ game cầm giao bóng tới 2 lần, qua đó thua 4-6.
Với Tommy Paul, chiến thắng xuất sắc này đưa anh đến tứ kết Cincinnati Open 2026. Đối thủ sắp tới của Tommy Paul sẽ là Cobolli.
Swiatek tiến bước dễ dàng
Swiatek không gặp chút khó khăn nào khi đối đầu Parry. Ngay trong set 1, tay vợt người Ba Lan đã thể hiện được sức mạnh vượt trội khi cô thắng với tỷ số 6-3.
Tiếp đà thăng hoa, Swiatek duy trì sự áp đảo trước Parry ở set 2. Cô lại thắng với tỷ số 6-3, qua đó giành vé đến tứ kết Cincinnati Open 2026 chỉ sau 90 phút thi đấu.
Kể từ vòng đấu này, Swiatek mới gặp thử thách lớn. Cụ thể, cô chạm mặt Rybakina, tay vợt số 2 thế giới hiện tại.
Truyền nhân Nadal thua đáng tiếc
Rafael Jodar có khởi đầu như mơ khi đối đầu Cobolli. Ngay trong set 1, tay vợt được coi như truyền nhân của Nadal đã thắng với tỷ số 6-4.
Nhưng bước sang set 2, mọi thứ không còn diễn ra suôn sẻ với Jodar. Set đấu này chứng kiến 2 tay vợt phải lôi nhau đến loạt tie-break và Cobolli thắng 7-3.
Tiếp đà thi đấu được đẩy lên cao, Cobolli khiến Jodar nếm mùi thất vọng lớn. Ở set 3 quyết định, Jodar bị Cobolli áp đảo nên chấp nhận thua 3-6.
(Vòng 2 đơn nam Cincinnati Open) Djokovic không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu này và đã gặp khó khăn trước đối thủ có phong độ cao.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/08/2026 05:51 AM (GMT+7)