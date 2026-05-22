U17 Việt Nam đấu Bỉ ở U17 World Cup 2026, VFF phản ứng ra sao?

Tối ngày 21/5, FIFA đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại trụ sở ở Zurich (Thụy Sĩ). Theo kết quả được công bố, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Đây được xem là thử thách rất lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Trong số các đối thủ cùng bảng, U17 Bỉ nhận được sự chú ý đặc biệt khi là đại diện tiêu biểu của bóng đá trẻ châu Âu. Đội bóng này sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật hiện đại, cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Trong khi đó, U17 Mali tiếp tục cho thấy vị thế của bóng đá trẻ châu Phi khi được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm. Đại diện Tây Phi hiện vẫn đang thi đấu tại giải U17 châu Phi 2026 và vừa giành vé vào vòng knock-out sau khi đứng nhì bảng với 5 điểm.

Theo đánh giá chuyên môn, U17 Mali là tập thể có nền tảng thể lực vượt trội, tốc độ cao và giàu sức mạnh. Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đặc biệt khó chịu với U17 Việt Nam. Đội bóng còn lại của bảng G là U17 New Zealand, nhà vô địch U17 châu Đại Dương 2026 sau chiến thắng 2-0 trước U17 New Caledonia ở trận chung kết khu vực.

Sau lễ bốc thăm, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng bảng đấu của U17 Việt Nam có tính cạnh tranh rất cao khi quy tụ các đại diện đến từ châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương, những khu vực sở hữu nền bóng đá phát triển mạnh về thể lực lẫn chuyên môn.

Dù vậy, lãnh đạo VFF vẫn đánh giá việc giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup đã là dấu mốc lịch sử rất đáng tự hào với bóng đá Việt Nam. “Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo VFF, giải đấu lần này không chỉ mang ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa trẻ tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn ra sân chơi thế giới. VFF cũng khẳng định sẽ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị của U17 Việt Nam trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, VFF sẽ phối hợp cùng ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế và nâng cao năng lực chuyên môn trước khi bước vào World Cup. “VFF tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú chia sẻ.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Các đội được chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 32 đội vào vòng knock-out, gồm 24 đội nhất - nhì bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dự kiến, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bỉ vào ngày 20/11, sau đó đấu New Zealand 23/11 và Mali 26/11.