Hé lộ danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang-sik mang đấu ASEAN Cup 2026

Nguyễn Hoàng Đức đang là trụ cột ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

"Trong thời gian qua, HLV Kim Sang-sik và các trợ lý đã theo dõi sát sao các trận đấu quốc nội bao gồm V.League để sàng lọc, lựa chọn lực lượng...Bộ phận chuyên môn của VFF cũng thường xuyên làm việc với HLV Kim Sang-sik để phối hợp và hỗ trợ, đảm bảo đội tuyển Việt Nam có quân số mạnh nhất khi dự ASEAN Cup 2026"-một quan chức VFF chia sẻ với Tiền Phong.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 6 sau khi LPBank V.League và cúp Quốc gia kết thúc. Đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ 2-14/7. Đây là điểm tập huấn quen thuộc của đội tuyển Việt Nam các năm qua do mối quan hệ hữu hảo với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và VFF.

Trước thềm ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam cũng đã có đợt tập huấn ngắn ngày tại đây. Đội sau đó giành chức vô địch ngay tại "thánh địa" Rajamangala của Thái Lan.

Được biết danh sách đội tuyển Việt Nam đợt tập trung sắp tới có thể trên dưới 30 cầu thủ, gồm đầy đủ những gương mặt trụ cột đang có phong độ cao ở V.League như Nguyễn Hoàng Đức, (Ninh Bình), Quang Hải, (Công an Hà Nội), Đỗ Hoàng Hên, Duy Mạnh (Ninh Bình)...

Trên hàng tiền đạo, bên cạnh Nguyễn Xuân Son, ông Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền đạo gốc Brazil Geovane Magno, vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch với tên Việt là Nguyễn Tài Lộc.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu giữa Timor Leste với Brunei. Mục tiêu VFF đặt ra với thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ thành công chức vô địch.