Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Hé lộ danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang-sik mang đấu ASEAN Cup 2026

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

TPO - Danh sách dự kiến gồm đầy đủ những gương mặt trụ cột đang có phong độ cao tại V.League, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Hoàng Đức đang là trụ cột ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

"Trong thời gian qua, HLV Kim Sang-sik và các trợ lý đã theo dõi sát sao các trận đấu quốc nội bao gồm V.League để sàng lọc, lựa chọn lực lượng...Bộ phận chuyên môn của VFF cũng thường xuyên làm việc với HLV Kim Sang-sik để phối hợp và hỗ trợ, đảm bảo đội tuyển Việt Nam có quân số mạnh nhất khi dự ASEAN Cup 2026"-một quan chức VFF chia sẻ với Tiền Phong.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 6 sau khi LPBank V.League và cúp Quốc gia kết thúc. Đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ 2-14/7. Đây là điểm tập huấn quen thuộc của đội tuyển Việt Nam các năm qua do mối quan hệ hữu hảo với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và VFF.

Trước thềm ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam cũng đã có đợt tập huấn ngắn ngày tại đây. Đội sau đó giành chức vô địch ngay tại "thánh địa" Rajamangala của Thái Lan.

Được biết danh sách đội tuyển Việt Nam đợt tập trung sắp tới có thể trên dưới 30 cầu thủ, gồm đầy đủ những gương mặt trụ cột đang có phong độ cao ở V.League như Nguyễn Hoàng Đức, (Ninh Bình), Quang Hải, (Công an Hà Nội), Đỗ Hoàng Hên, Duy Mạnh (Ninh Bình)...

Trên hàng tiền đạo, bên cạnh Nguyễn Xuân Son, ông Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền đạo gốc Brazil Geovane Magno, vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch với tên Việt là Nguyễn Tài Lộc.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu giữa Timor Leste với Brunei. Mục tiêu VFF đặt ra với thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ thành công chức vô địch.

-21/05/2026 19:52 PM (GMT+7)
