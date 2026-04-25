Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Học trò Mourinho bị cấm 6 trận vì xúc phạm Vinicius, cửa dự World Cup khép lại

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 HLV Mourinho Vinicius Junior

UEFA đã ra án phạt nghiêm khắc đối với tài năng trẻ Gianluca Prestianni của Benfica sau hành vi sử dụng ngôn từ kỳ thị đồng tính nhằm vào Vinicius Junior trong trận đấu với Real Madrid tại Champions League.

UEFA ra án phạt, Prestianni bị treo giò 6 trận

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định treo giò Gianluca Prestianni 6 trận vì có hành vi xúc phạm Vinicius Junior bằng ngôn từ mang tính kỳ thị đồng tính trong trận Benfica gặp Real Madrid hồi tháng 2.

Prestianni (áo đỏ) xúc phạm Vinicius

Tuy nhiên, một nửa án phạt sẽ được treo trong thời hạn hai năm. Điều đó đồng nghĩa tiền vệ 20 tuổi chỉ phải chấp hành ngay 3 trận. Trong số này, Prestianni đã thụ án một trận tạm đình chỉ trước đó, nên anh chỉ còn phải nghỉ thêm hai trận nữa, trừ khi tái phạm trong thời gian thử thách.

UEFA cũng đã đề nghị FIFA mở rộng hiệu lực án phạt trên phạm vi toàn cầu, bảo đảm cầu thủ người Argentina không thể né tránh án kỷ luật ở bất kỳ giải đấu nào.

Từ nghi án phân biệt chủng tộc đến kết luận hành vi kỳ thị

Sự việc xảy ra trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid tại Lisbon. Sau khi Vinicius ghi bàn duy nhất giúp đội bóng Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, anh đã bị Prestianni tiếp cận và buông lời xúc phạm.

HLV Mourinho ban đầu bênh vực học trò

Ban đầu, Vinicius cho rằng mình là nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc. Anh lập tức phản ứng, chỉ thẳng về phía Prestianni và báo cáo sự việc với trọng tài Francois Letexier. Vị vua áo đen sau đó thực hiện động tác khoanh tay trước ngực, tín hiệu chính thức của UEFA khi xuất hiện tố cáo liên quan đến hành vi phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, UEFA xác định Prestianni không sử dụng từ mang tính phân biệt chủng tộc. Thay vào đó, cầu thủ của Benfica đã dùng một từ lóng xúc phạm người đồng tính bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cơ hội dự World Cup khép lại

Theo Điều 14 trong bộ quy tắc kỷ luật của UEFA, mọi hành vi xúc phạm nhân phẩm dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, giới tính hoặc xu hướng tính dục đều bị xử lý nghiêm khắc. Khung hình phạt tối thiểu thường là treo giò 10 trận hoặc một khoảng thời gian nhất định.

Prestianni xem như hết cơ hội dự World Cup 2026

Dù vậy, sau khi xem xét toàn bộ tình tiết, UEFA quyết định áp dụng án phạt 6 trận, trong đó có 3 trận được treo. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ tới mọi cá nhân trong bóng đá châu Âu.

Benfica cũng nhanh chóng xác nhận án phạt trong thông cáo chính thức. CLB Bồ Đào Nha cho biết Prestianni sẽ phải chấp hành hai trận treo giò còn lại ở các giải đấu thuộc UEFA hoặc trong màu áo đội tuyển Argentina ở các giải do FIFA quản lý.

Prestianni sẽ phải trả giá rất đắt cho hành vi này. Cơ hội để cầu thủ 20 tuổi này tham dự vòng chung kết World Cup 2026 gần như khép lại sau án phạt của UEFA. Rõ ràng tuyển Argentina không thể đem một cầu thủ vừa bị xử phạt vì hành vi phân biệt giới tính đến Bắc Mỹ, bởi điều đó sẽ làm hoen ố hình ảnh của nhà đương kim vô địch thế giới.

Real Madrid ra giá 160 triệu euro cho Olise, mảnh ghép cuối bên cạnh Mbappe & Vinicius

