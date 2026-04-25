Mbappe chấn thương: Real hết cửa đua vô địch La Liga, ĐT Pháp cũng lo ngay ngáy

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Köln vs Bayer Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Manchester City vs Southampton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Mbappe chấn thương: Real hết cửa đua vô địch La Liga, ĐT Pháp cũng lo ngay ngáy

Sự kiện: La liga 2025-26 Kylian Mbappe Real Madrid

Kylian Mbappe đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu sau khi dính chấn thương gân kheo trong trận hòa 1-1 của Real Madrid trước Real Betis. Kết quả này không chỉ khiến “Kền kền trắng” đánh rơi điểm số quan trọng, mà còn đẩy họ vào thế bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona.

  

Mbappe rời sân vì chấn thương, Real Madrid thêm nỗi lo

Real Madrid vừa trải qua một đêm đáng quên trên sân của Real Betis khi chỉ giành được trận hòa 1-1, đồng thời đứng trước nỗi lo lớn mang tên Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp phải rời sân ở phút 81 sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng đùi sau chân trái.

Mbappe dính chấn thương ở trận gặp Betis

Theo những thông tin ban đầu, Mbappe đã gặp vấn đề ở gân kheo trái. Ngay sau khi rời sân, chân sút 27 tuổi đi thẳng vào phòng thay đồ để các bác sĩ kiểm tra kỹ hơn. Đây rõ ràng là tin không vui với Real Madrid, nhất là trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

HLV Alvaro Arbeloa chia sẻ sau trận: “Tôi chưa thể khẳng định chính xác tình hình của Mbappe. Cậu ấy cảm thấy không ổn và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới”.

Cú sảy chân tai hại trong cuộc đua với Barcelona

Trên sân La Cartuja, Real Madrid tưởng như đã cầm chắc chiến thắng sau bàn mở tỷ số của Vinicius Junior ở phút 17. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng khi Hector Bellerin ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Betis.

Trận hòa này khiến Real Madrid tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Họ hiện kém đội đầu bảng Barcelona tới 8 điểm, trong bối cảnh đối thủ xứ Catalunya vẫn còn trận đấu với Getafe (21h15, 25/4).

Phong độ của đội bóng áo trắng cũng đang là vấn đề đáng báo động. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid chỉ thắng đúng một trận. Sự sa sút này đang khiến tham vọng có danh hiệu La Liga trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

El Clasico phía trước và bài toán mang tên Mbappe

Chấn thương của Mbappe đến vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Real Madrid sẽ làm khách trên sân Espanyol vào ngày 3/5 trước khi bước vào trận El Clasico với Barcelona một tuần sau đó.

Nỗi lo bủa vây Real Madrid và NHM ĐT Pháp

Mbappe đang là chân sút số một của Real Madrid mùa này với 24 bàn sau 28 trận tại La Liga. Tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của đội bóng là không thể thay thế. Việc tiền đạo người Pháp có kịp bình phục cho trận đại chiến với Barcelona hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh danh hiệu của “Los Blancos”.

Không chỉ Real Madrid lo lắng, tuyển Pháp cũng đang dõi theo sát sao tình hình của ngôi sao số một. Mbappe được kỳ vọng sẽ là đầu tàu của “Les Bleus” tại World Cup mùa hè này, nơi họ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc chạm trán Senegal vào ngày 16/6.

Sau trận, Arbeloa cũng bày tỏ sự bức xúc với quyết định của trọng tài khi từ chối cho Real Madrid hưởng phạt đền ở tình huống Brahim Diaz sút bóng chạm tay Ricardo Rodríguez trong vòng cấm.

“Đó là một quả phạt đền quá rõ ràng. Cánh tay của hậu vệ đã dang ra. Những quyết định như thế ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu,” chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Real Madrid sa sút thảm hại: Siêu sao cũng "buông" lúc chưa thua
Real Madrid mùa giải này xem như đã xong, khi họ đá như chỉ để giữ thể lực chờ World Cup hoặc chờ đến kỳ nghỉ hè.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/04/2026 08:29 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN