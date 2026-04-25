Mbappe chấn thương: Real hết cửa đua vô địch La Liga, ĐT Pháp cũng lo ngay ngáy

Mbappe rời sân vì chấn thương, Real Madrid thêm nỗi lo

Real Madrid vừa trải qua một đêm đáng quên trên sân của Real Betis khi chỉ giành được trận hòa 1-1, đồng thời đứng trước nỗi lo lớn mang tên Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp phải rời sân ở phút 81 sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng đùi sau chân trái.

Mbappe dính chấn thương ở trận gặp Betis

Theo những thông tin ban đầu, Mbappe đã gặp vấn đề ở gân kheo trái. Ngay sau khi rời sân, chân sút 27 tuổi đi thẳng vào phòng thay đồ để các bác sĩ kiểm tra kỹ hơn. Đây rõ ràng là tin không vui với Real Madrid, nhất là trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

HLV Alvaro Arbeloa chia sẻ sau trận: “Tôi chưa thể khẳng định chính xác tình hình của Mbappe. Cậu ấy cảm thấy không ổn và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới”.

Cú sảy chân tai hại trong cuộc đua với Barcelona

Trên sân La Cartuja, Real Madrid tưởng như đã cầm chắc chiến thắng sau bàn mở tỷ số của Vinicius Junior ở phút 17. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng khi Hector Bellerin ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Betis.

Trận hòa này khiến Real Madrid tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Họ hiện kém đội đầu bảng Barcelona tới 8 điểm, trong bối cảnh đối thủ xứ Catalunya vẫn còn trận đấu với Getafe (21h15, 25/4).

Phong độ của đội bóng áo trắng cũng đang là vấn đề đáng báo động. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid chỉ thắng đúng một trận. Sự sa sút này đang khiến tham vọng có danh hiệu La Liga trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

El Clasico phía trước và bài toán mang tên Mbappe

Chấn thương của Mbappe đến vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Real Madrid sẽ làm khách trên sân Espanyol vào ngày 3/5 trước khi bước vào trận El Clasico với Barcelona một tuần sau đó.

Nỗi lo bủa vây Real Madrid và NHM ĐT Pháp

Mbappe đang là chân sút số một của Real Madrid mùa này với 24 bàn sau 28 trận tại La Liga. Tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của đội bóng là không thể thay thế. Việc tiền đạo người Pháp có kịp bình phục cho trận đại chiến với Barcelona hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh danh hiệu của “Los Blancos”.

Không chỉ Real Madrid lo lắng, tuyển Pháp cũng đang dõi theo sát sao tình hình của ngôi sao số một. Mbappe được kỳ vọng sẽ là đầu tàu của “Les Bleus” tại World Cup mùa hè này, nơi họ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc chạm trán Senegal vào ngày 16/6.

Sau trận, Arbeloa cũng bày tỏ sự bức xúc với quyết định của trọng tài khi từ chối cho Real Madrid hưởng phạt đền ở tình huống Brahim Diaz sút bóng chạm tay Ricardo Rodríguez trong vòng cấm.

“Đó là một quả phạt đền quá rõ ràng. Cánh tay của hậu vệ đã dang ra. Những quyết định như thế ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu,” chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.