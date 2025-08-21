Alcaraz ôm thắm thiết Raducanu: Chuyện tình đẹp ở US Open 2025?

Nội dung đôi nam nữ US Open 2025 thu hút người hâm mộ bởi những cuộc so tài hấp dẫn và còn bởi câu chuyện như “phim tình cảm” đang lan tỏa mạnh mẽ quanh cặp đôi Carlos Alcaraz – Emma Raducanu. Sự kết hợp của hai tay vợt trẻ tài năng tại giải đấu Grand Slam năm nay đã khiến cộng đồng tennis và cư dân mạng bàn tán rôm rả, đặt ra nhiều câu hỏi về một chuyện tình đẹp mới của làng quần vợt.

Hình ảnh khiến nhiều người cho rằng làng tennis đã có "chuyện tình đẹp mới"

🌍 Cặp đôi “Raducaraz” gây sốt từ sân đấu lẫn mạng xã hội

Alcaraz và Raducanu đánh cặp nội dung đánh đôi nam nữ tại US Open 2025. Dù để thua Jack Draper và Jessica Pegula với tỉ số 4-2, 4-2 trong trận ra quân, cặp “Raducaraz” vẫn thu hút toàn bộ ánh nhìn bằng những khoảnh khắc thân mật, những cái ôm, những nụ cười và sự gắn kết đặc biệt trên sân. Cách họ tương tác đầy tự nhiên đã khiến người hâm mộ đặt biệt danh cho họ và suy đoán về một mối quan hệ lãng mạn ngoài đời thực.

Trên mạng xã hội, các bình luận về “chuyện tình đẹp” này liên tục xuất hiện. “Liệu đây có phải khởi đầu của một câu chuyện tình yêu?”, “Cặp đôi nóng bỏng mới của tennis đây rồi!”, “Xem họ thi đấu thật vui và cảm xúc”.

Điều này càng được củng cố khi từ tháng 6 năm nay, Emma Raducanu từng được bắt gặp nhiệt tình cổ vũ Alcaraz tại Wimbledon, khiến tin đồn họ hẹn hò càng thêm rầm rộ. Chỉ trong 3 tháng qua, lượt tìm kiếm về hai vận động viên này trên toàn thế giới đã tăng 2,2%.

🤝 Tuy nhiên, họ vẫn “chỉ là bạn bè tốt”

Dù vậy, cả Carlos và Emma đều bác bỏ tin đồn hẹn hò. Raducanu trung thực chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian: “Chuyện này đến như một phần tất yếu khi bạn nổi tiếng, mọi người luôn tò mò. Nhưng tôi luôn giữ đời tư riêng tư, không đọc quá nhiều vào những tin đồn càng làm người ta hiếu kỳ hơn”.

Tay vợt số 1 nước Anh cũng khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết và tập trung vào sự nghiệp. Trong khi Alcaraz hiện là hạt giống số 2 của US Open, Emma dù trở lại phong độ tốt, nhưng sẽ không có suất hạt giống tại nội dung đơn nữ năm nay, cô dự kiến có thể gặp hạt giống ngay vòng 1 đơn nữ US Open sắp tới.

Thực tế thì Alcaraz và Raducanu chỉ coi nhau là bạn tốt

✨ Kết quả và diễn biến trong nội dung đánh đôi nam nữ US Open 2025

Mặc dù thua ngay vòng đầu, Alcaraz và Raducanu đã tạo ra dư âm tốt với người xem nhờ màn phối hợp ăn ý và tinh thần thi đấu tích cực. Cặp đôi thắng lợi ở nhánh thắng là Draper/Pegula sau đó tiến thẳng vào bán kết với phong độ áp đảo.

Họ tiếp tục chiến thắng trước Mirra Andreeva và Daniil Medvedev và chuẩn bị đối đầu đôi hạt giống số 3 Casper Ruud – Iga Swiatek để tranh vé chung kết. Cặp bán kết đôi nam nữ còn lại là trận đấu giữa Christian Harrison / Danielle Collins gặp Andrea Vavassori / Sara Errani.

Cặp đấu được chờ đợi có sự góp mặt của Novak Djokovic và Olga Danilovic, tuy nhiên bộ đôi Serbia đã để thua hai tay vợt Nga Andreeva và Medvedev ngay vòng 1.