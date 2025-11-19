Người đẹp khoe loạt ảnh bikini mê đắm, khép lại 10 năm hành trình thể thao

Daniella Harper, cựu walk-on girl (cô gái dẫn các tay ném phi tiêu lên sân đấu) nổi tiếng trong làng darts (phi tiêu), tiếp tục gây ấn tượng với bộ lịch nội y solo cuối cùng cho năm 2026, khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ gắn bó với môn thể thao phi tiêu.

Daniella Harper và bộ ảnh bikini solo cực lôi cuốn

🌟 Hành trình từ sân đấu đến bộ lịch nội y

Harper từng là gương mặt quen thuộc tại các giải darts lớn, đồng hành cùng những huyền thoại như Phil Taylor và Raymond van Barneveld, đảm nhận vai trò walk-on girl, tạo không khí sôi động cho khán giả. Công việc tưởng chừng chỉ là “hình ảnh đi kèm” nhưng thực tế đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thần thái tự tin, và ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của khán giả cũng như sự nổi tiếng của giải đấu.

Sau khi bị loại khỏi truyền hình vào năm 2018 cùng đồng nghiệp Charlotte Wood vì lý do bình đẳng giới, Daniella không từ bỏ. Cô tiếp tục duy trì mối liên hệ với cộng đồng darts qua các buổi triển lãm và các bộ lịch hàng năm. Bộ lịch 2026 đánh dấu lần thứ 10 cô thực hiện và là lần cuối solo, ghi nhận tròn 10 năm gắn bó với bộ sưu tập của mình.

Harper chia sẻ: “Mười năm là con số đẹp để kết thúc. Bộ lịch bán chạy và nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ những fan trung thành, những người vẫn đồng hành cùng tôi sau khi bị loại khỏi môn thể thao này”.

💪 Những thử thách ngoài sân đấu

Con đường của Harper đầy màu sắc trên sân darts và trải qua những thử thách sinh tử. Cô từng suýt mất mạng ba lần do mang thai ngoài tử cung và biến chứng thai kỳ, trải qua các ca phẫu thuật cấp cứu và mất đi hai đứa trẻ trong quá khứ.

Dù vậy, Harper vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê với phi tiêu và hiện đã có hai con gái. Cô tâm sự: “Tôi cảm thấy may mắn còn sống. Thật khó khăn, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc và các dự án của mình. Sự ủng hộ từ người hâm mộ khiến tôi tiếp tục tiến bước”.

Harper từng song hành với những nhân vật lớn nhất của làng phi tiêu thế giới

🏆 Tầm ảnh hưởng và hình ảnh trong làng phi tiêu

Mặc dù không còn xuất hiện trên truyền hình như trước, Daniella Harper vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn với cộng đồng darts.

Cô tham dự các buổi triển lãm, Players Championship finals và các sự kiện biểu diễn, đồng thời truyền cảm hứng cho fan hâm mộ bằng sự kiên cường vượt qua khó khăn cá nhân và phong cách thời trang táo bạo.

Việc ra mắt bộ lịch nội y cuối cùng đánh dấu một hành trình vừa chuyên nghiệp vừa cá tính, góp phần làm phong phú văn hóa hình ảnh của môn thể thao phi tiêu.