Dự đoán World Cup 2026: Haaland đấu tuyển Anh, Bồ Đào Nha ở bảng "tử thần" với Ý

⚡ Bản mô phỏng bốc thăm vòng bảng World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026. Đây sẽ là kỳ World Cup lớn nhất từ trước đến nay, với 48 đội tuyển tham dự - tăng thêm 16 đội so với giải đấu tại Qatar năm 2022.

Vào ngày 5/12 tới, LĐBĐ Thế giới (FIFA) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Nhưng ngay từ thời điểm này, một phần mềm bốc thăm giả lập được tiến hành, với kết quả thực sự đáng chú ý.

Kết quả mô phỏng bốc thăm vòng bảng World Cup 2026

⚽ Haaland – siêu sao chưa từng dự giải lớn

Theo kết quả của bốc thăm mô phỏng của tờ The Sun, ĐT Anh rơi vào bảng E. Đây là một bảng đấu rất khó, nơi còn có sự hiện diện của Uruguay, Na Uy và Ghana. Như vậy, người Anh sẽ có dịp đối đầu Erling Haaland.

Ngôi sao của Man City chưa từng thi đấu ở một giải đấu lớn ở cấp độ ĐTQG. Nhưng bản mô phỏng cho thấy ĐT Anh có thể là đối thủ lớn đầu tiên của Haaland ở ngày hội bóng đá mùa hè năm sau.

Bên cạnh Na Uy của Haaland, tuyển Anh cũng rất e ngại Uruguay. Nhà vô địch thế giới hai lần nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ và dàn hảo thủ như Darwin Nunez, Federico Valverde.

Ngoài ra, ĐT Ghana sở hữu lớp cầu thủ trẻ trưởng thành từ Premier League, như Mohammed Kudus (Tottenham) và Antoine Semenyo (Bournemouth). Lần gần nhất gặp Anh tại Wembley sau World Cup 2010, họ cầm hòa 1-1, chứng minh không thể xem thường.

Cuộc chạm trán giữa Ghana và Uruguay gợi lại ký ức năm 2010, khi Suarez phạm lỗi tay gây tranh cãi, giúp Uruguay đi tiếp. Năm 2022, Ghana đã thua 0-2, nhưng đây vẫn là nhóm đấu đầy kịch tính.

Người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến Kane và Haaland đối đầu tại vòng bảng World Cup 2026?

💥 Thách thức chờ Bồ Đào Nha và Italia

ĐT Italia được tin rằng sẽ vượt qua vòng play-off để có vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Và họ sẽ rơi vào bảng H "tử thần", nơi còn có sự hiện diện của Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Bờ Biển Ngà.

Đương kim vô địch Argentina, theo bản mô phỏng bốc thăm vòng bảng World Cup 2026, ở bảng L, cùng các đội gồm Thụy Sĩ, Algeria, Ukraine. Theo kết quả mô phỏng, các ông lớn khác như Pháp, Tây Ban Nha, Brazil hay Đức tránh được những bảng đấu khó.