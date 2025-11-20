Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tham dự bữa tiệc chào mừng của Tổng thống Donald Trump, sau cuộc gặp ngoại giao lịch sử với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.

Ronaldo cũng gây sốt với bức ảnh "tự sướng" cùng tỷ phú Elon Musk và chủ tịch FIFA Gianni Infantino bên trong Nhà Trắng.

Ronaldo gặp gỡ Tổng thống Donald Trump trong Phòng Bầu Dục

Tại sự kiện long trọng, ngài Donald Trump ca ngợi Ronaldo và tiết lộ, con trai ông (Barron) vốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha.

Ông chia sẻ: "Căn phòng này chật kín những nhà lãnh đạo cao cấp và tinh hoa trong giới kinh doanh, thể thao...

Con trai tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt Ronaldo... Barron vừa được gặp thần tượng của mình. Tôi nghĩ giờ cậu nhóc sẽ tôn trọng cha mình hơn, bởi tôi đã giới thiệu nó với Ronaldo (cười)."

Ronaldo cười nghiêng ngả khi đi dạo cùng Tổng thống Donald Trump

Hôm qua, Cristiano Ronaldo cũng đến thăm và gặp gỡ Tổng thổng Donaldo Trump tại Phòng Bầu Dục. Hai người chụp ảnh lưu niệm để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chuyến thăm của CR7 diễn ra vài tháng trước khi VCK World Cup diễn ra trên đất Mỹ. Mới đây, Ronaldo cùng đồng đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.