Bất chấp khó khăn, đội tuyển bắn súng Việt Nam quyết tâm tái lập thành tích 7 huy chương Vàng

Mặc dù có rất nhiều thách thức, nhưng tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam kỳ vọng giành 100 huy chương Vàng, lọt vào tốp 3 toàn đoàn. Trong đó, bắn súng là những môn trọng điểm giành huy chương.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên, Cục TDTT Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị như Quân đội, Công an… để hỗ trợ, đảm bảo trang thiết bị tập luyện như đạn và súng, với mỗi vận động viên trọng điểm được trang bị 3 khẩu súng.

Theo chia sẻ của ông Nghiêm Việt Hùng, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, chỉ tiêu Ban huấn luyện đăng ký với bộ môn là từ 5 đến 7 huy chương Vàng tại SEA Games 33.

7 huy chương Vàng là thành tích đội tuyển bắn súng Việt Nam từng đạt được tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà năm 2022. Kỳ SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia không có môn bắn súng.

Một khó khăn của đội tuyển bắn súng Việt Nam là tại SEA Games 33, Ban tổ chức đại hội đã cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam, bao gồm 50m súng ngắn và súng trường hơi di động nam.

Mặc dù vậy, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm rất cao, đồng thời chăm chỉ tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tranh tài ở 21 nội dung trong số 22 nội dung của SEA Games 33. 20/22 nội dung nằm trong chương trình thi đấu của Ủy ban Olympic quốc tế.